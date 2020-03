Les abonnés de Stadia Pro bénéficient gratuitement de Grid, SteamWorld Dig 2 et SteamWorld Quest (mise à jour: disponible maintenant)

La semaine dernière, Google a annoncé que plusieurs jeux de la série SteamWorld se dirigeaient vers Stadia – Dig 2 et Quest étant des cadeaux Pro dès leur lancement. Il s’avère que cela se produit plus tôt que prévu: SteamWorld Dig 2 et SteamWorld Quest seront les jeux gratuits de Stadia Pro en mars, avec la simulation de course Grid.

Ce sera le premier mois depuis le lancement Stadia a offert trois jeux Pro gratuits – historiquement, cela fait deux par mois. Le trio rejoindra quatre autres jeux gratuits dont Destiny 2, Metro Exodus et Gylt, entre autres (Farming Simulator 19 sort fin février). Sept jeux est actuellement un morceau substantiel de la bibliothèque de Stadia; le service devra accélérer le rythme avec les nouvelles versions s’il prévoit de continuer à proposer de nouveaux jeux gratuits chaque mois.

Spitlings, un titre indé d’action-arcade coloré avec un mode multijoueur local à quatre, sort également sur Stadia aujourd’hui. Le jeu est un titre “First on Stadia”, ce qui signifie que c’est une exclusivité chronométrée qui pourrait éventuellement faire son chemin vers d’autres plateformes. C’est 14,99 $.

Comme promis, le 1er mars est arrivé et les trois titres sont gratuits pour les abonnés de Stadia Pro. Vous pouvez les réclamer dans la boutique Stadia.