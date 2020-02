Les abonnés européens de Disney + devront peut-être attendre un peu plus longtemps pour regarder tout le Mandalorian

LONDRES – Disney + se rendra au Royaume-Uni et dans d’autres pays européens le mois prochain. Cependant, abonnés, il faudra peut-être attendre un peu plus longtemps pour pouvoir regarder l’intégralité de The Mandalorian.

Les épisodes mandaloriens «Rolling Out» sur Disney + en Europe

Dans un fil Twitter demandant un certain nombre de FAQ, le compte Disney + UK a déclaré que “les épisodes commenceront à se déployer” à partir du moment où le service sera mis en ligne. Cela indique qu’ils ne seront pas tous disponibles dès le lancement.

Un tweet séparé dans le fil de discussion a déclaré qu ‘«il y aura une certaine variation de contenu entre les pays».

Il semble alors que les téléspectateurs européens devront peut-être attendre un peu plus longtemps pour The Mandalorian et d’autres contenus Disney +. Le service sera mis en ligne en Europe le 24 mars.