Les abonnés Hulu peuvent désormais diffuser gratuitement ABC News Live

Nous sommes généralement les plus grands partisans du mode de vie du coupe-cordon, bien qu’avec la pandémie actuelle que le monde a entre ses mains, c’est maintenant l’un des pires moments pour ne pas avoir accès à une chaîne d’information en direct sur votre télévision à la maison. Les mises à jour arrivent toutes les quelques heures, et avec la rapidité avec laquelle les informations changent, il est si important d’avoir les informations les plus récentes sur le virus.

Hulu aide ses abonnés actuels à offrir gratuitement un flux en direct d’ABC News. L’accès est ouvert à tous les abonnés, donc que vous soyez sur une publicité limitée, sans publicité ou avec un forfait Hulu avec TV en direct, vous pourrez regarder ABC News à tout moment de la journée. Ce flux en direct 24/7 de la chaîne peut être trouvé en naviguant vers la section Hulu Picks à Hulu.

Le livestream ABC News de Hulu est disponible pour regarder sur n’importe quel appareil prenant en charge l’application Hulu. Cela signifie que vous pouvez vérifier les dernières mises à jour en téléchargeant l’application Hulu sur votre smartphone, tablette ou appareil de streaming.

Si vous n’êtes pas déjà abonné à Hulu, c’est le meilleur moment que jamais pour l’essayer. Bien que la chaîne gratuite ABC News ne restera probablement pas éternelle, vous avez la possibilité de voir comment une chaîne de télévision en direct fonctionnerait avec vos vitesses Internet actuelles. Cela pourrait vous donner une bonne idée de la performance de Hulu avec Live TV. Les plans de Hulu commencent à seulement 6,99 $ par mois pour les films et émissions à la demande, tandis que les plans de télévision en direct commencent à 54,99 $ par mois.

Commencez un essai gratuit de 30 jours aujourd’hui pour commencer à regarder ABC News ainsi que les milliers d’autres émissions et films disponibles en streaming sur le service.

