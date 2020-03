Les achats d’applications universelles sont déployés aujourd’hui sur les plates-formes Apple

Apple donne aux développeurs la possibilité de distribuer leurs applications sous forme d’achats universels à partir d’aujourd’hui. Cela signifie que les clients n’ont besoin de payer une application qu’une seule fois et de l’avoir sur toutes les plateformes.

Achats d’applications universels

Cependant, cela ne se produira pas automatiquement. Les développeurs doivent utiliser un ID de bundle unique pour leurs applications et les associer au même enregistrement d’application dans App Store Connect.

Une fois que l’équipe d’App Review d’Apple aura approuvé au moins deux versions de plate-forme de l’application, elle deviendra un achat universel. Les applications approuvées ne peuvent pas avoir leur fonctionnalité universelle désactivée, et les développeurs ne peuvent pas supprimer des plates-formes uniques de l’enregistrement d’application.

Cette décision est idéale pour les utilisateurs qui n’auront plus à acheter plusieurs versions de la même application. Le temps nous dira si le déménagement est également bon pour les développeurs, qui peuvent ne pas gagner autant d’argent. Cela pourrait également pousser plus de développeurs à ajouter des abonnements à leurs applications.

