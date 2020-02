Les actionnaires d’Apple ont failli soutenir la confidentialité en Chine (au détriment des bénéfices)

Une chose intéressante s’est produite lors de la réunion des actionnaires d’Apple de cette semaine à Cupertino: les actionnaires d’Apple se sont rapprochés plus que je ne me souviens du vote pour une proposition d’actionnaires opposée par la direction d’Apple. Cette proposition d’actionnaire (proposition 6) appelait Apple à maintenir les mêmes protections de la vie privée en Chine qu’elle vante ailleurs.

La mesure a finalement échoué, avec un vote préliminaire de 40,6% pour et 59,4% contre, mais la plupart des propositions d’actionnaires opposées par Apple se résument à des défaites écrasantes. Ce qui rend celui-ci encore plus inhabituel, c’est qu’il aurait sûrement coûté de l’argent à Apple, ce qui signifie que 40,6% des actionnaires votaient contre leurs propres intérêts financiers au nom de la vie privée et de la liberté d’expression.

En comparaison, une proposition d’actionnaires (proposition 5) qui aurait lié la rémunération des dirigeants à la durabilité a baissé de 12,1 pour et 87,9% contre, tandis que la proposition 4 qui donnerait aux actionnaires une influence sur plus de sièges au conseil d’administration d’Apple, a baissé de 31,1% pour et 68,9%. contre.

La défense d’Apple en exhortant les actionnaires à ne pas voter pour la proposition 6 est qu’elle doit respecter les lois locales partout où elle exerce ses activités. C’est la justification donnée chaque fois qu’Apple supprime le contenu censuré de ses boutiques en ligne, bloque le contenu, supprime les applications et déplace les données chinoises iCloud vers des serveurs en Chine contrôlés par une joint-venture avec une entreprise locale appartenant aux Chines.

Le TDO de vendredi avec Dave Hamilton et Charlotte Henry, j’ai demandé à quel moment Apple cesse d’être Apple alors qu’il fait tant de compromis en Chine. Lors de cette même assemblée des actionnaires, par exemple, le PDG d’Apple, Tim Cook, a fait une déclaration merveilleuse et passionnée sur l’importance de la vie privée en tant que droit de l’homme. En Chine, cependant, pas tellement.

Mais ce n’est pas vraiment le problème ici. Le problème est que si Apple cessait de se prosterner devant la Chine sur des questions de confidentialité, ce serait en violation de la loi locale. Cela entraînerait, à tout le moins, des répercussions importantes pour Apple imposées par le gouvernement. En réalité, cela obligerait probablement Apple à se retirer complètement du marché chinois.

Pourtant, 40,6% des actionnaires d’Apple ont voté en faveur de cette proposition. Je ne doute pas que cela ait incité la direction d’Apple à prendre conscience. J’espère au moins que ce fut le cas. Une entreprise, deux politiques en matière de vie privée ne sont pas viables, car le kowtowing en Chine sera un jour exploité par d’autres régimes autoritaires et démocraties libérales pour exiger leurs propres concessions au détriment de la vie privée.