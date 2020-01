Les actions Apple dépassent les 300 $ – Quelle est la prochaine étape?

Quel tour cela a été pour AAPL. Le stock a clôturé à 316,96 $ US lundi. Nous nous habituons à des titres tels que: “Apple atteint un niveau record” (encore) ou “La meilleure année d’Apple en une décennie” ou “Le stock d’Apple double.”

Les titres financiers racontent rarement toute l’histoire, cependant, et lorsqu’un stock atteint la stratosphère aussi rapidement, il est logique de prendre du recul et de réévaluer. Voici quelques réflexions que les investisseurs Apple actuels ou potentiels devraient considérer. Tout d’abord, l’évidence:

Les entreprises d’Apple tirent en effet sur tous les cylindres. L’iPhone 11 continue de brouiller les prévisions des analystes selon lesquelles il tomberait à plat. Les ventes d’iPhone en Chine sont apparemment en train de se stabiliser, soutenues par les discussions sur le refroidissement des tensions commerciales. Les ventes d’iPad et de Mac sont solides. L’Apple Watch devient monnaie courante et l’AirPods Pro est un véritable succès. Ensuite, il y a la croissance rapide des services, une force fiable de stabilisation des revenus lorsque les ventes de matériel fluctuent.

Les cours des actions sont des indicateurs prospectifs. À cet égard, il y en a suffisamment dans le pipeline pour mériter également l’enthousiasme. Nous aurons probablement deux introductions d’iPhone en 2020: un modèle moins cher au printemps et des modèles 5G à l’automne. Dan Ives de Wedbush, l’un des analystes les plus réfléchis, prédit une mise à niveau du supercycle pour les téléphones 5G, ce qui semble raisonnable. Il y a donc place à la croissance et nous n’avons même pas parlé de réalité augmentée ou de voitures.

Jusqu’où, à quelle vitesse? Et pourquoi?

Compte tenu de tout cela, il est logique que le stock se déplace aussi loin si rapidement, non? Double-cliquez sur l’augmentation de l’AAPL de 142,19 $ le 3 janvier 2019 à 310,33 $ le 10 janvier 2020.

Apple s’échangeait dans la gamme 220 pendant une grande partie du début de l’automne 2018, mais une série de rumeurs sur le ralentissement des ventes en Chine ont commencé à apparaître et le stock a commencé une longue et lente plongée. Cela a culminé avec le rare avertissement d’avance sur les bénéfices d’Apple le 2 janvier 2019 selon lequel il n’atteindrait pas son objectif de bénéfices pour le premier trimestre fiscal à cause de la Chine.

De toute évidence, un coup sur les actions d’Apple était justifié pendant cette période, mais une baisse de 35% de 220 $ à 142 $ était bien trop exagérée à mon avis. Pourquoi est-ce arrivé?

Apple est une action émotionnelle sujette à des extrêmes, peut-être plus que toute autre action. AAPL a une histoire de vente et d’achat excessive selon l’humeur actuelle. Ce qui s’est passé fin 2018 en est un exemple classique.

Sur cette base, on peut déduire que la baisse excessive à 142 $ reflète la hausse parabolique actuelle à 310 $. Si vous regardez un graphique AAPL sur 2 ans et lissez ces extrêmes, je soumets que la baisse n’aurait pas dû être inférieure à 180 $. Appliquant la même logique au niveau des prix d’aujourd’hui, la hausse actuelle semble mousseuse à plus de 285 $.

Alors oui, je crois que l’AAPL à 310 $ est en ce moment exagéré, et il est raisonnable de s’attendre à une certaine forme de retrait avant que les prochains objectifs de 350 $ des analystes ne soient atteints.

Ajoutant aux extrêmes est la mentalité de troupeau d’analystes qui poursuivent un stock vers le bas lorsque des nouvelles négatives se produisent, et enchérissent – comme maintenant – lorsque les choses sont positives. L’analyste d’Uber-bull Gene Munster dit que l’AAPL vaut maintenant 465 $ (si vous lui donnez les mêmes multiples avantages que Microsoft et Facebook apprécient actuellement).

Je ne suis pas le seul à souhaiter que les analystes fassent preuve de plus de discernement, plutôt que de s’inquiéter si leur objectif de prix était sous l’eau (ou si leurs invitations sur CNBC déclinaient). Un exemple pertinent: les analystes ont ignoré les éléments suivants de l’avertissement d’Apple de janvier 2019: «Notre base installée d’appareils actifs a atteint un nouveau record historique, augmentant de plus de 100 millions d’unités en 12 mois.» Cela a dissipé la croyance partagée que la croissance sera difficile pour Apple d’aller de l’avant.

(Non, je ne crois pas que nous verrons à nouveau les niveaux de croissance 2003-2012, mais je pense que l’écosystème Apple alimenté par iPhone a de la place pour une croissance plus lente et plus stable.)

Les plats à emporter

• Lorsque vous voyez des analystes se démener pour suivre une hausse du cours des actions, faites une pause et lisez entre les lignes. Vous ne pouvez souvent pas dépendre de beaucoup de ces gars-là; ils se trompent ou se suivent. Parfois, les deux.

• Bien que l’enthousiasme actuel puisse certainement continuer, je n’achèterais pas AAPL à 310 $ ici. Son prix est parfait. Les gains seront annoncés le 28 janvier, donc tout soupçon de négativité pourrait vous donner un meilleur point d’achat.

• Pour les investisseurs à long terme, rien ne serait mieux que AAPL se reposer, peut-être même un léger retrait, et former une base solide avant la prochaine marche d’escalier.

• Je suis optimiste à long terme, mais actuellement prudent. Je pense que 350 $ est une conclusion perdue en 2020 ou au début de 2021, et plus de 400 $ en trois ans. Mais ne soyez pas surpris s’il visite 250 $ en chemin.

Divulgation: Frank et sa famille détiennent des actions d’AAPL.

Frank Cioffi est rédacteur en chef et éditeur d’Apple Investor News