Les adolescents aiment toujours Apple par rapport à Samsung, et ce n’est même pas proche – .

85% des adolescents ont des iPhones, selon une nouvelle enquête.

88% des adolescents souhaitent que leur prochain smartphone soit un iPhone.

Malgré certains appareils impressionnants de Samsung, la société ne peut tout simplement pas rivaliser avec l’iPhone en ce qui concerne l’intérêt des adolescents.

Selon une nouvelle enquête menée par Piper Sandler Companies, les adolescents préfèrent encore de loin l’iPhone d’Apple aux appareils Android comme Samsung. Les données sont un peu surprenantes étant donné que les produits phares de Samsung, en particulier, peuvent plus ou moins se tenir au coude à coude avec l’iPhone ces jours-ci. Pourtant, Apple a depuis longtemps un cache de marque que les autres entreprises, quels que soient leurs efforts ou leurs dépenses, ne semblent pas correspondre.

L’enquête en question a rassemblé les réponses de 5 200 adolescents – avec un âge moyen d’environ 16 ans – dans 41 États. Une fois la poussière retombée, 85% des répondants ont indiqué qu’ils possédaient un iPhone. Ce chiffre est absolument stupéfiant et souligne la force de la marque Apple auprès des jeunes générations.

De plus, l’enquête a révélé que 88% des répondants ont indiqué qu’ils souhaitaient qu’un iPhone soit leur prochain smartphone. En d’autres termes, la part d’Apple sur le marché des smartphones pour adolescents, de manière impressionnante, a encore de la place pour croître. Il convient également de noter que les chiffres de 85% et 88% ci-dessus représentent tous les deux de «nouveaux records absolus».

Alors, quelle est exactement la raison de la grande popularité de l’iPhone auprès des adolescents? Il est difficile d’identifier une seule raison, mais il peut y avoir quelque chose à l’idée que les gens préfèrent en général les bulles de discussion bleues avec deux utilisateurs d’iPhone par opposition aux bulles vertes qui surviennent lorsqu’un utilisateur d’iPhone discute avec un utilisateur d’Android.

Cela semble certes fou, mais vous vous souvenez peut-être d’une histoire de l’année dernière dans laquelle un responsable informatique a découvert que la majorité de son équipe de 500 personnes avait demandé des iPhones par opposition aux appareils Android pour cette raison.

Dans le même ordre d’idées, Apple a depuis longtemps démontré son talent pour séduire les jeunes clients, une capacité qui remonte à la publicité iPod de la société au début des années 2000. Depuis lors, que cela soit mérité ou non, Apple a réussi à se positionner comme une entreprise plus à l’écoute de la culture des adolescents. Alors qu’Apple apparaît comme branché et cool, une entreprise comme Samsung peut parfois sembler déconnectée même si sa gamme de produits est assez impressionnante.

Il convient également de noter qu’Apple a fait un excellent travail en introduisant des appareils compatibles avec les portefeuilles dans sa gamme de produits, ce qui rend plus probable pour les parents l’achat d’un iPhone pour leurs enfants. La version 2016 de l’iPhone SE, par exemple, fournissait la technologie iPhone de nouvelle génération dans un boîtier compact et plutôt abordable. Soit dit en passant, l’iPhone SE s’est avéré être beaucoup plus populaire que même Apple ne l’avait prévu. Cela dit, un successeur de l’iPhone SE – qui s’appellera probablement l’iPhone 9 – devrait être lancé ce mois-ci.

L’appareil rumeur coûtera probablement moins de 400 $, comprendra Touch ID et un écran LCD de 4,7 pouces, un processeur A13 et aura des niveaux de stockage de 64 Go, 128 Go et 256 Go.

Source de l’image: Alex Tai / SOPA Images / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

.