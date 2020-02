Les aéroports américains imposent une quarantaine de deux semaines à toute personne arrivant de Wuhan – .

Le nouveau coronavirus chinois se propage rapidement dans le pays et le nombre de cas confirmés dans d’autres pays continue également d’augmenter. Les citoyens américains voyageant à travers la Chine et espérant rentrer chez eux ont dû faire face à une situation de plus en plus compliquée, et il semble que les choses vont empirer avant de s’améliorer.

De nouvelles restrictions de voyage viennent d’être mises en place au cours du week-end, ce qui affectera directement toute personne souhaitant entrer aux États-Unis en provenance de Chine. Les nouvelles restrictions incluent des limitations sur lesquelles les passagers de l’aéroport peuvent être transportés par avion à l’intérieur du pays, ainsi qu’une éventuelle période de quarantaine de deux semaines une fois qu’ils atterrissent.

Les passagers voyageant aux États-Unis se posent des questions sur tous les récents voyages en Chine, y compris s’ils ont été dans le pays à un moment quelconque au cours des 14 derniers jours. Il y a maintenant seulement 11 aéroports aux États-Unis qui accepteront des passagers en provenance de Chine, et ces destinations ont mis en place des mesures pour filtrer les voyageurs et le pouvoir de les placer en quarantaine stricte si nécessaire.

Le coronavirus est capable de se propager d’une personne à l’autre même en l’absence de symptômes, ce qui le rend difficile à détecter chez les nouveaux arrivants. Une quarantaine de deux semaines peut rassurer les responsables de la santé sur le fait que les voyageurs sont en effet exempts de virus avant de leur permettre de reprendre leur vie aux États-Unis.

Pendant ce temps, les médecins et les scientifiques ont fait de leur mieux pour contenir l’épidémie tout en travaillant sur des vaccins et en expérimentant des médicaments qui pourraient atténuer les symptômes ou même guérir et tuer le virus.

Comme le rapporte CNN, le ministre thaïlandais de la Santé, Anutin Charnvirakul, a déclaré aux journalistes qu’une femme de 71 ans qui avait été confirmée comme ayant une infection à coronavirus avait été traitée avec une combinaison de médicaments utilisés pour traiter la grippe et le VIH / SIDA. Selon les responsables, la femme présentait les symptômes les plus graves de tous les patients atteints de coronavirus dans le pays, et après traitement, elle a été testée et s’est révélée indemne du virus.

Les rapports n’offrent pas beaucoup de détails sur les dosages des médicaments administrés, bien que les responsables aient noté que les médicaments étaient administrés en quantités plus élevées que la normale. On ne sait pas non plus immédiatement combien de temps la femme a été traitée ou à quelle vitesse ses infections ont disparu.

Avec ce premier essai apparemment réussi à son actif, la Thaïlande traite maintenant un deuxième patient confirmé de coronavirus avec le même combo de médicaments dans l’espoir de vérifier son efficacité. Les médecins travaillant en Thaïlande disent espérer que cette recherche pourra être utilisée ailleurs et, idéalement, réduire le nombre d’infection et sauver des vies dans le processus.

Source de l’image: DIVYAKANT SOLANKI / EPA-EFE / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

