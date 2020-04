Les AirPods 2 avec recharge sans fil viennent d’atteindre un nouveau prix bas historique sur Amazon – .

L’accord actuel d’Amazon sur AirPods Pro a été la grande nouvelle récemment depuis que les écouteurs antibruit Apple sont disponibles depuis une semaine au prix le plus bas de ce dernier Black Friday.

Mercredi, cependant, un accord encore plus excitant est apparu: Amazon propose désormais les AirPods 2 avec étui de chargement sans fil à un nouveau prix bas historique de 149,98 $.

Le nouveau prix est encore meilleur que les offres que nous avons vues l’année dernière autour du Black Friday et de la Cyber ​​Week, et il réduit le coût à 10 $ de moins que ce que vous paieriez pour les AirPods 2 d’entrée de gamme chez Apple.

Mesdames et messieurs, ce n’est pas un exercice. Nous répétons, ce n’est pas un exercice. Un accord vraiment choquant mercredi réduit les AirPods 2 d’Apple avec l’étui de chargement sans fil à un nouveau prix bas et vous devriez être fou pour laisser passer cette opportunité.

Maintenant, nous savons ce que vous pensez … Les différents modèles d’AirPods d’Apple ont été réduits et activés depuis des mois sur Amazon, alors qu’est-ce qui est si choquant à propos de cet accord? La réponse est assez simple, vraiment. Il est évidemment vrai que les AirPods et AirPods Pro ont obtenu un tas de remises au cours des derniers mois, donc voir une autre remise toucher Amazon n’est certainement pas la chose la plus folle. Ce qui est fou avec cet accord, c’est le montant d’argent qu’Amazon a réduit le prix des AirPods 2 avec étui de chargement sans fil.

Depuis le début de l’année, Amazon propose la mise en marche et l’arrêt de cette version particulière des AirPod d’Apple pour 169 $. C’est un très bon prix et c’est 30 $ de moins que ce que vous dépenseriez pour eux sur l’Apple Store en ce moment, mais c’est toujours 10 $ de plus que les 159 $ qu’Amazon facturait lors du Black Friday de l’année dernière. Maintenant, cependant, les AirPods 2 avec étui de chargement sans fil peuvent être achetés pour seulement 149,98 $. C’est un nouveau prix bas de tous les temps, et c’est fou qu’il soit disponible en ce moment alors qu’Amazon s’éloigne de l’expédition de produits non essentiels afin de libérer plus de capacité pour expédier plus de fournitures médicales aux hôpitaux. Contrairement à la plupart des produits non essentiels, ces écouteurs sont expédiés dès que possible, vous les aurez donc entre vos mains et dans vos oreilles la semaine prochaine.

Il convient de noter que de nombreuses personnes souhaiteront toujours une suppression active du bruit malgré tout cela, et vous devez savoir que les véritables écouteurs antibruit sans fil AirPods Pro d’Apple sont toujours disponibles sur Amazon au prix le plus bas de tous les temps. Ils expédient également dès que possible, et ils arriveront dans la plupart des endroits du pays la semaine prochaine.

Enfin et surtout, le modèle d’entrée de gamme d’AirPods 2 d’Apple est également en vente dès maintenant. 139 $ est un excellent prix pour ces écouteurs sans fil, mais à vrai dire, vous devriez être un peu fou pour les acheter à 139 $ lorsque vous pouvez passer au modèle avec l’étui de chargement sans fil pour moins de 11 $ de plus.

