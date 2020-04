Les AirPods 2 avec recharge sans fil viennent d’obtenir une remise supplémentaire sur Amazon – .

Les trois versions des AirPods populaires d’Apple sont actuellement en promotion sur Amazon, y compris les AirPods Pro qui sont en vente au prix le plus bas d’Amazon à partir du Black Friday l’année dernière.

Les AirPods Pro sont en effet extrêmement populaires, mais la plus grande nouvelle pourrait être les AirPods 2 d’Apple avec étui de chargement sans fil.

Le modèle AirPods avec chargement sans fil est en vente à prix réduit depuis des semaines, mais ce rabais est devenu encore plus important mardi.

Lorsque l’épidémie de coronavirus aux États-Unis s’est pour la première fois aggravée, Amazon a détourné son attention des produits non essentiels. Au lieu de cela, la société a cherché à libérer autant de capacité que possible afin de pouvoir fournir des fournitures médicales et d’autres produits essentiels aux hôpitaux et aux clients gouvernementaux. Maintenant que la majeure partie du pays est en place depuis plusieurs semaines, Amazon expédie finalement les commandes aux clients réguliers plus fréquemment et quelques produits en particulier se vendent bien plus que tout ce que nous couvrons ici chez . Deals.

Au cas où vous vous poseriez la question, le produit le plus vendu de la semaine dernière est la boîte de 50 masques faciaux Jointown à 3 couches. Le deuxième produit le plus populaire est une boîte de 50 masques faciaux LeadPro à 3 plis, et le troisième produit le plus populaire est le masque facial Anntuck 4 plis plus épais. Étant donné que le CDC recommande que nous portions tous ce type de masque chaque fois que nous devons quitter la maison. Cette directive sera presque certainement en place pendant de nombreuses semaines et peut-être des mois à venir, et cela n’inclut même pas l’inévitable deuxième vague d’infections à coronavirus qui balayera le pays car les entreprises rouvrent beaucoup trop tôt dans de nombreux États.

Les masques faciaux sont en effet très populaires en ce moment, mais les modèles AirPods Pro et AirPods 2 d’Apple sont tout près. Maintenant, ce dernier vient d’obtenir un rabais supplémentaire mardi pour tous ceux qui envisagent une paire mais hésitent à appuyer sur la gâchette.

Comme les deux autres modèles d’AirPod actuellement disponibles, les AirPods 2 avec étui de chargement sans fil d’Apple sont en vente à prix réduit sur Amazon depuis plusieurs semaines. Ils vous coûteront 199 $ si vous les commandez auprès d’Apple, mais Amazon propose exactement les mêmes vrais écouteurs sans fil pour seulement 169 $. C’est déjà un rabais solide, bien sûr, mais mardi, le rabais est devenu encore plus profond. Commandez une paire dès maintenant et vous ne paierez que 164,99 $.

C’est une affaire formidable, mais nous noterons que les deux autres versions sont également disponibles avec de solides remises. Les AirPods 2 à 159 $ avec un étui Lightning ordinaire sont tombés à 139 $, et les AirPods Pro les plus vendus d’Apple avec suppression active du bruit sont disponibles au prix le plus bas de tous les temps sur Black Friday sur Amazon.

