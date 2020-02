Les AirPods 2 d’Apple à 200 $ avec recharge sans fil sont tombés à 120 $ renouvelés – .

Il y a tellement de bonnes affaires sur Apple AirPods en ce moment sur Amazon. En fait, nous irions jusqu’à dire que vous devez être complètement fou pour les acheter à Apple dès maintenant. Pourquoi diable paieriez-vous le prix fort alors que vous pouvez économiser sur presque tous les modèles qu’Apple a jamais fabriqués? Tout le monde sait que les AirPods sont les écouteurs sans fil les plus en vogue actuellement, c’est donc une occasion en or d’obtenir une paire à un rabais important.

Avant de passer au reste des offres, il y en a une en particulier que nous voulons souligner, car c’est facilement la meilleure offre que nous ayons jamais vue sur ce modèle particulier. Hormis les AirPods Pro – qui, soit dit en passant, sont enfin de retour en stock sur Amazon et expédiés immédiatement – les AirPods 2 avec étui de chargement sans fil sont les meilleurs écouteurs Apple que vous pouvez acheter en ce moment. Ils offrent le même design et la même qualité sonore que le modèle AirPods 2 ordinaire, mais vous obtenez également un étui génial qui prend en charge la charge sans fil en plus de la charge filaire. Vous aurez des chargeurs sans fil partout dans votre maison une fois que vous verrez que vous pouvez obtenir deux blocs de recharge sans fil rapide Anker aujourd’hui pour seulement 16,56 $, ou 8,28 $ chacun, lorsque vous utilisez le code de coupon SDB25312 à la caisse. Ne vous contentez pas de les utiliser pour recharger votre téléphone, utilisez-les également pour les AirPods!

Apple vend des AirPods 2 avec étui de chargement sans fil pour 199 $, mais nos lecteurs ne paieront jamais le prix fort pour les AirPods. Rendez-vous sur Amazon à la place, et vous les trouverez en vente pour 169 $. 30 $ d’économies ne sont certainement pas à dédaigner, mais il y a en fait une vente encore meilleure en ce moment chez Amazon. Achetez une paire d’AirPods 2 avec un étui de recharge sans fil renouvelé sur Amazon, et vous ne paierez que 119,50 $! C’est le prix le plus bas que nous ayons vu, et c’est une énorme remise de 80 $ par rapport à leur achat neuf chez Apple. Pour vous donner une idée de la qualité de cette offre, Amazon vend des AirPods 2 renouvelés sans l’étui de chargement sans fil pour 115 $, il ne vous en coûtera donc que 5 $ de plus pour la mise à niveau!

Pour rappel, il s’agit d’une liste officielle d’Amazon Renouvelée qui vient avec la garantie d’Amazon de 90 jours. Si vous n’êtes pas satisfait des AirPod que vous recevez pour une raison quelconque, vous pouvez obtenir un remplacement ou les retourner pour un remboursement complet dans les 90 jours.

