Les AirPods 2 sont au plus bas prix d’Amazon de tous les temps – .

La plupart des livraisons de produits non essentiels chez Amazon sont retardées jusqu’à la fin avril au plus tôt, car Amazon priorise des choses comme les désinfectants pour les mains et les nettoyants à l’eau de Javel pour les hôpitaux et autres établissements de santé.

Cependant, certains produits «non essentiels» sont toujours expédiés immédiatement, et les modes AirPod les plus vendus d’Apple en font partie.

Les AirPods 2 ont été en vente avec une remise de 20 $ toute la semaine, mais jeudi, Amazon leur a accordé une remise supplémentaire de 10 $ et les a ramenés au prix le plus bas de tous les temps.

Si jamais il y avait un temps pour mettre à niveau votre expérience d’écoute musicale et vous procurer une toute nouvelle paire d’Apple AirPods 2, c’est le moment. Nous avons tous besoin d’un remontant partout où nous pouvons l’obtenir, car la nouvelle pandémie de coronavirus continue de faire des ravages dans les régions des États-Unis et du monde entier. Il nous reste probablement des mois avant de trouver des traitements fiables et efficaces, et un vaccin est dans au moins un an à ce stade si nous avons de la chance. Cela signifie que la seule façon de ralentir la propagation du COVID-19 et de revenir à un semblant de vie normale est de rester à l’écart les uns des autres.

La chose la plus importante que vous puissiez faire en ce moment est de rester à la maison. La seule fois où vous devriez quitter votre maison, c’est si vous le devez absolument, comme aller faire l’épicerie ou si votre médecin vous demande par téléphone de consulter un médecin. Lorsque vous devez sortir, pratiquez la distance sociale et lavez-vous les mains immédiatement chaque fois que vous touchez une surface.

À la maison, vous cherchez probablement des choses à faire pour passer le temps. Cela signifie que vous diffuserez de nombreux films, écouterez de la musique et lirez des livres audio ou des podcasts. Au lieu de forcer le reste de votre famille à participer, faites tout sur un smartphone ou une tablette et écoutez votre tout nouveau AirPods 2, que vous venez d’acheter au prix le plus bas de tous les temps. C’est vrai – ils sont en vente pour 139 $ toute la semaine, mais Amazon vient de les ramener à leur prix le plus bas.

Si vous avez des chargeurs sans fil partout dans votre maison pour votre iPhone ou appareil Android, vous pouvez également économiser 30 $ sur les AirPods 2 d’Apple avec étui de chargement sans fil. Et si vous voulez la meilleure expérience d’écoute qu’Apple offre – et si vous voulez être capable de noyer les membres de votre famille à chaque fois qu’ils commencent à vous énerver – vous avez besoin des AirPods Pro d’Apple avec suppression active du bruit. Ils sont également en stock en ce moment sur Amazon, et ils expédient immédiatement.

