Les AirPods Pro coûtent 250 $, mais les rivaux étonnamment bons d'Anker sont tombés à 50 $ – .

Les AirPods Pro sont d'excellents écouteurs antibruit sans fil, mais ils sont très chers à 250 $. Il y a une petite remise sur Amazon en ce moment si vous pouvez attendre qu'ils soient expédiés après Noël, mais il existe une alternative à vérifier qui coûte une fraction du prix. Les écouteurs sans fil Soundcore Anker Liberty Air True ont une qualité sonore, une autonomie de batterie et une réduction du bruit incroyables, et ils sont en vente dès maintenant sur Amazon pour seulement 49,99 $ après avoir coupé le coupon!

Voici quelques informations supplémentaires sur la page du produit:

Son savamment réglé via des pilotes graphène, des appels cristallins

Clarté supérieure: les micros doubles avec suppression du bruit en liaison montante et son stéréo offrent une expérience d'appel améliorée.

Connexion ultra-stable: Bluetooth 5.0 garantit une expérience d'écoute sans saut.

Durée de lecture prolongée: profitez jusqu'à 5 heures d'écoute non-stop. Le boîtier de charge fournit 15 heures supplémentaires de puissance.

Technologie PUSH AND GO, contrôle tactile

