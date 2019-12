Les AirPods Pro offrent une expérience audio «proche de la transparence» grâce à une latence Bluetooth améliorée

Le développeur et compositeur de logiciels Stephen Coyle a récemment publié un nouvel article sur son blog, dans le but de mesurer la latence Bluetooth des nouveaux AirPods Pro d'Apple et de comparer leurs performances aux AirPod de génération précédente. Comme l'a souligné Coyle, la latence audio Bluetooth dans les écouteurs sans fil peut réduire l'expérience utilisateur de ces appareils, et peut notamment causer des problèmes majeurs pour certaines fonctionnalités d'accessibilité dépendant de la précision audio.



Coyle a mesuré la latence en testant le temps qui s'écoule entre le déclenchement d'un son par un utilisateur et le moment où il l'entend dans les écouteurs. Le développeur a souligné que ces sons initiés par l'utilisateur "sont l'exemple le plus fréquemment rencontré" de latence audio Bluetooth, car ils sont imprévisibles et donc difficiles à répondre avec finesse pour la plupart des plateformes. Il s'agit notamment des clics sur le clavier, des fonctionnalités d'accessibilité comme VoiceOver et des effets sonores dans les jeux.

Image via Stephen Coyle

S'il est possible que la ligne de tendance continue dans la même direction, la prochaine génération ou deux de «AirPods» sera très excitante. N'étant pas un utilisateur VoiceOver, je ne sais pas dans quelle mesure ‌AirPods Pro‌ améliore son expérience utilisateur en termes réels, mais je pense que cette tendance générale ne peut être que pour le bien. De même, pour les jeux mobiles et l'expérience utilisateur générale, cette tendance signifie que ce qui est, à mon avis, le principal inconvénient des écouteurs Bluetooth peut disparaître progressivement.

En utilisant le clavier iOS par défaut et son propre jeu Tapt comme moyen de mesurer cette latence, Coyle a découvert que les irAirPods Pro‌ ont la latence audio moyenne la plus faible (mesurée en millisecondes) parmi toute la ligne ‌AirPods‌. ‌AirPods‌ 1 mesuré à 274 ms entre le moment où le son a été déclenché et le moment où le son a été entendu, puis ‌AirPods‌ 2 à 178 ms, et ‌AirPods Pro‌ cadencé à 144 ms. Coyle a appelé cela "incroyablement proche de la transparence".

Le test de Coyle a également inclus les écouteurs sans fil Beats Studio3 et Sony WH-CH700N, qui mesuraient respectivement environ 250 ms et 225 ms. Le développeur a inclus ces deux appareils pour le contexte et a expliqué qu'ils représentaient l'état général des écouteurs Bluetooth tels qu'ils sont actuellement, avec des appareils comme l'Amazon Echo de troisième génération et un haut-parleur Bluetooth JBL mesurant également à peu près au même niveau que les Beats. et les appareils Sony.

Consultez l'article complet de Coyle sur la latence audio Bluetooth irAirPods Pro‌ ici.