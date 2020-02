Les AirPods Pro reviennent en quelque sorte au prix le plus bas d’Amazon – .

C’est un miracle pour le Leap Day! Nous ne savons pas comment cela est possible, mais Amazon nous a tous choqués samedi avec l’une des offres les plus rares sur tous les produits Apple populaires. C’est vrai, garçons et filles, les véritables écouteurs sans fil AirPods Pro à réduction de bruit d’Apple sont en vente aujourd’hui à leur prix le plus bas!

Les AirPods Pro ont été mis en vente pour la toute première fois avant les vacances de l’année dernière le Black Friday. La plupart des détaillants les vendaient toujours au détail, car les AirPods étaient le cadeau le plus chaud de la saison, mais Amazon les a réduits à un prix record de 234,98 $. Nous les avons vus redescendre à ce prix de vente à plusieurs reprises depuis lors, mais chacune de ces offres avait une chose en commun: les AirPods Pro étaient en rupture de stock à l’époque, alors les gens devaient attendre qu’ils soient livrés. .

Samedi, nous avons frappé le filon mère. Les AirPods Pro sont de retour au prix le plus bas d’Amazon, et ils sont de retour en stock en ce moment – ou du moins, ils l’étaient au moment d’écrire ces lignes. Maintenant que le chat est sorti du sac, on ne sait vraiment pas combien de temps il restera en stock. Gardez à l’esprit que les délais d’expédition commencent à glisser, Amazon expédie toujours les commandes plus tôt que le devis ne l’indique. Nous avons commandé des AirPods Pro l’année dernière lors de l’expédition en 1-2 mois, et les nôtres ont été livrés en moins d’une semaine.

Si vous recherchez de véritables écouteurs sans fil de haute qualité mais que vous n’avez pas besoin d’annuler le bruit ou que vous ne voulez pas dépenser autant d’argent, nous avons aujourd’hui quelques options de plus pour vous. Tout d’abord, vous pouvez acheter des AirPods 2 avec étui de chargement sans fil pour moins de 120 $ si vous les achetez renouvelés sur Amazon. Ils coûtent 200 $, donc c’est une affaire folle.

En plus de cela, trois véritables écouteurs sans fil SoundPEATS sont actuellement en vente à leurs prix les plus bas. Les écouteurs sans fil SoundPEATS TrueCapsule 36 $ sont en vente pour seulement 24,64 $ avec le code promo 8PK6E688, les écouteurs SoundPEATS TrueAir 40 $ sont 29,19 $ avec le code promo 9PG5KTQO et 46 $ SoundPEATS TrueWings ne coûtent que 33,99 $ grâce à un coupon sur place et au code promo B8YGM798.

