Les AirPods sont en vente pour 129 $, ou vous pouvez obtenir ces vrais écouteurs sans fil pour 25 $ – .

Rendez-vous sur Amazon dès maintenant et vous trouverez les AirPod incroyablement populaires d’Apple en vente pour 129 $, ce qui est le moins cher qu’ils aient jamais été. C’est un prix fantastique si vous avez à cœur les AirPods, mais vous pouvez économiser plus de 100 $ si vous êtes flexible. Les écouteurs sans fil SoundPEATS TrueCapsule True ressemblent à des AirPod noirs et ils ont même un contrôle tactile qui vous permet de lancer votre assistant vocal en appuyant dessus, tout comme les AirPod. Contrairement aux AirPod, cependant, vous pouvez couper le coupon sur place et utiliser le code promo 4PXDV2GG pour obtenir une paire pour seulement 25,49 $! Ou, si vous voulez une grande mise à niveau en termes de conception et de performances, vous pouvez obtenir les nouveaux écouteurs sans fil True SoundEATS TrueEngine SE True pour seulement 35,79 $ avec le code promo BXGHOEUE.

Écouteurs SoundPEATS TrueCapsule True Wireless

[Upgraded Microphone]-Pour réduire le bruit de l’environnement et améliorer la qualité audio des appels, les écouteurs sans fil SOUNDPEATS TrueCapsule ont ajusté le microphone pour les deux écouteurs afin d’assurer une communication mains libres plus claire et plus fluide.

[Superior Sound]-Adoptez le chipset Realtek professionnel mondial, une véritable conception sans fil avec le dernier Bluetooth 5.0 et le diaphragme biologique, les écouteurs Bluetooth TrueCapsule vous offrent une excellente expérience d’écoute avec un son clair supérieur et une connexion plus stable. veuillez noter que seul l’écouteur droit peut utiliser en mode mono si vous préférez.

[Upgraded Touch Control]-Pour rendre les boutons tactiles plus sensibles, nos ingénieurs ont conçu de nouvelles solutions tactiles et amélioré les tests tactiles avant chaque livraison. Le contrôle tactile intelligent empêche les boutons de vous faire mal aux oreilles. Activez facilement l’assistance vocale en appuyant deux fois sur le bouton multifonction.

[Upgraded Charging Case]-4 heures de temps de travail par charge pour les écouteurs, environ 5 fois la charge complète par le boîtier de charge, 24 heures de lecture au total. Le contacteur de charge amélioré évite les problèmes de charge des écouteurs. Les écouteurs sans fil SoundPEATS TrueCapsule s’efforcent de vous tenir compagnie toute la journée où que vous alliez.

[Comfort fit]-La conception ergonomique et 3 tailles d’eratips offrent un ajustement confortable.Tant que votre appareil est équipé d’une version Bluetooth supérieure à 4.0, vous pouvez bien l’utiliser avec les écouteurs Bluetooth TrueCapsule.SoundPEATS offre une garantie sans tracas de 12 mois pour garantir le plaisir de votre achat.

Écouteurs sans fil TruePEngine SE True de SoundPEATS

[Dual Dynamic Drivers & Crossovers] – Les deux pilotes dynamiques dans chaque oreillette avec filtre croisé exclusif garantissent des basses résonnantes et des performances d’aigus cristallins, ce qui crée une expérience d’écoute immersive et mélodieuse pour vous. Le haut-parleur à membrane composite et béryllium offre un son de qualité supérieure

[QCC3020 & aptX] – Jeu de puces QCC3020 de haute technologie, avec une faible consommation d’énergie et une connectivité stable, ainsi que le dernier Bluetooth 5.0, une vitesse de transmission stable peut être assurée à tout moment et en tout lieu.Le codec APTX avancé offre un son stéréo Hi-Fi et des appels clairs avec CVC annulation du bruit

[27 Hours Working Time] – L’étui de charge contient environ 4 charges complètes et chaque charge fonctionne pendant environ 6 heures, 27 heures de lecture au total, vous permet de profiter d’un moment merveilleux toute la journée sans aucune interruption

[Mono/Binaural Use/Multifunction Button] – Les écouteurs peuvent être utilisés séparément après un appairage réussi, après avoir été retirés de l’étui de chargement, ils s’allumeront automatiquement et entreront en mode d’appairage. Le bouton-pression des écouteurs prend en charge de nombreuses fonctions telles que l’augmentation / la diminution du volume, la lecture / pause de la musique, la réponse / raccrocher un appel, la chanson suivante / précédente, activer Siri, etc.

[Worry-free Warranty] – Les vrais écouteurs sans fil SOUNDPEATS répondent à toutes vos demandes d’écouteurs TWS. Nous offrons une garantie sans tracas de 12 mois, cela vous permet d’utiliser nos produits en toute confiance. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter

