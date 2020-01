Les AirSounds MAX sont une excellente alternative aux AirPods Pro à seulement 60 $

Les AirPods Pro sont facilement l’un des écouteurs Bluetooth les plus populaires sur le marché, mais à 249 $, peu de gens peuvent justifier leur achat. Heureusement, vous pouvez faire vibrer l’esthétique signature d’Apple avec ces écouteurs inspirés d’AirPods Pro, qui sont en vente pour seulement 59,99 $.

Les AirSounds MAX sont une paire d’écouteurs véritablement sans fil qui utilisent Bluetooth 5.0 pour offrir une qualité audio nette. Ces écouteurs offrent des fonctionnalités modernes telles que la suppression du bruit, le couplage automatique, les commandes tactiles et la compatibilité avec Siri et Google Assistant. De plus, les capteurs intelligents intra-auriculaires vous permettent de lire ou d’interrompre automatiquement des chansons lorsque vous mettez ou écoutez vos écouteurs. Enfin, l’AirSounds MAX offre jusqu’à 3 heures de lecture avec une seule charge, qui peut être étendue avec son étui de chargement sans fil.

Vous n’avez pas besoin de payer un bras et une jambe pour une excellente qualité audio et une suppression du bruit. L’AirSounds MAX offre tout ce que vous pouvez demander dans une paire d’écouteurs Bluetooth, et vous pouvez en obtenir une paire aujourd’hui pour 59,99 $, ou un pack de 2 pour 109,99 $.

