Les algorithmes secrets d’Airbnb pillent vos réseaux sociaux

Airbnb utilise un algorithme secret pour déterminer à quel point vous êtes digne de confiance, et il exploite vos médias sociaux pour le travail du sexe, le porno, la drogue, l’alcool, les jurons, etc. (via Vice).

Airbnb

L’Electronic Privacy Information Center (EPIC) a déposé une plainte [PDF] à la FTC, faisant valoir que l’algorithme d’Airbnb est injuste et trompeur en vertu de la FTC Act et du Fair Credit Act en raison de sa nature secrète. Sur son site Internet, Airbnb indique que chaque réservation est «notée pour le risque» mais n’offre aucune autre explication.

Mais la société a basé son algorithme sur un brevet, et il donne plus d’informations:

Procédé selon la revendication 8, dans lequel une partie identifiée particulière indique que la personne a créé un profil en ligne faux ou trompeur ou fourni des informations fausses ou trompeuses à un fournisseur de services, est impliquée dans des drogues ou de l’alcool, est impliquée dans des sites Web ou des organisations de haine, est impliquée dans le travail du sexe, a commis un crime, est impliqué dans des litiges civils, est un fraudeur ou un escroc connu, est impliqué dans la pornographie, a créé du contenu en ligne avec un langage négatif ou a des intérêts qui indiquent une personnalité ou des traits de comportement négatifs.

Quel genre de traits de personnalité? L’algorithme attribue les clients à de grandes catégories comme la psychopathie, le névrosisme, le machiavélisme, la méchanceté, la bonté, les tendances antisociales, l’ouverture, etc. La plainte d’EPIC dit que ce n’est pas assez transparent et les catégories sont trop simplifiées. Cependant, Vice note que «la FTC ne prend aucune mesure ici».

