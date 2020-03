Les amis ne seront jamais de retour sur Netflix – économisez 15 $ sur les DVD ou 130 $ sur le coffret Blu-ray – .

Plus de 25 ans après la première de la sitcom en 1994, Friends est toujours l’une des émissions de télévision les plus populaires que les gens regardent en ce moment.

La série complète de Friends était disponible pour la diffusion sur Netflix, mais la licence de la plateforme pour diffuser la série a expiré il y a quelques mois le 1er janvier 2020.

Des amis seront bientôt disponibles pour diffuser exclusivement sur HBO Max après le lancement du service, mais les fans de la série pourraient vouloir profiter à la place des remises importantes d’Amazon sur le coffret complet de la série.

Cela fait 26 ans que Friends a été diffusé pour la première fois sur NBC le 22 septembre 1994. Pouvez-vous croire cela? Vingt-six ans! Rachel Green a fui son mariage et est tombée sur l’amie d’enfance Monica Green avant de prendre un emploi de serveuse de café à «Central Perk», et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire. L’émission a duré 10 saisons impressionnantes avant de se terminer en mai 2004, et c’était l’une des émissions les plus populaires à la télévision à l’époque. Incroyablement, c’est toujours l’une des émissions les plus populaires de toutes ces années plus tard en 2020.

Pendant des années, les 10 saisons de Friends étaient disponibles pour diffuser sur Netflix et la série était parmi les contenus les plus populaires sur la plate-forme tout le temps qu’elle y était. Malheureusement pour les abonnés Netflix, la société a perdu ses droits sur l’émission et celle-ci a disparu du catalogue de Netflix le 1er janvier 2020.

Où sont passés les amis, demandez-vous? Eh bien, ça n’allait vraiment nulle part. Pour le moment, Friends n’est pas disponible pour être diffusé légalement sur une plate-forme multimédia en streaming. C’est une déception, mais c’est ainsi que les choses se passeront plus tard cette année lorsque HBO Max sera lancé. Le nouveau service HBO sera le site exclusif de diffusion en continu de la série, ce qui signifie que vous ne pouvez pas légalement diffuser des amis à tout moment dans un avenir prévisible, sauf si vous prévoyez de débourser 15 $ par mois pour HBO Max une fois qu’il sera lancé. Heureusement pour vous, vous n’aurez plus besoin de diffuser la série avant d’économiser une tonne d’argent sur les DVD ou les Blu-ray!

Amazon organise actuellement une grande vente sur Friends: The Complete Series sur DVD et Friends: The Complete Series sur Blu-ray. Le premier se vend 70 $ mais est en vente pour seulement 54,99 $ en ce moment, et le dernier a un prix de détail exorbitant de 190 $ mais a une remise massive de 130 $ aujourd’hui. Cela réduit le prix à seulement 59,99 $, ce qui est un vol absolu. Ne manquez certainement pas cette offre.

