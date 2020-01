Les ampoules intelligentes à filament LIFX dévoilent leur CES 2020

L’événement CES de cette année a déjà démarré de façon notable et l’un des produits les plus accrocheurs appartient à la nouvelle gamme d’accessoires pour la maison intelligente de LIFX. En tête, vous trouverez un nouveau triage d’ampoules à filament de style Edison de LIFX, aux côtés d’une bande lumineuse multicolore centrée sur la télévision, d’un interrupteur mural et d’une application repensée axée sur l’automatisation. Tout comme nous l’avons vu dans le passé de la société, HomeKit met en évidence les nouvelles versions ainsi que l’intégration avec d’autres écosystèmes et des prix avantageux. Rendez-vous ci-dessous pour voir de plus près toutes les nouvelles présentations de LIFX au CES cette année.

LIFX dévoile de nouvelles lumières intelligentes et plus au CES

Avant le lancement officiel du CES cette année, LIFX a équipé une suite avec une variété de ses produits d’éclairage domestique intelligent, y compris bon nombre de ses nouvelles versions. La chambre d’hôtel intelligente de grande hauteur a non seulement présenté un éclairage multicolore et similaires, mais a également offert un moyen unique de voir de plus près l’application iOS redessinée de la marque.

Du point de vue matériel, le point fort des nouvelles versions de LIFX ici au CES est les ampoules à filament LED, qui apportent le facteur de forme vintage dans la gamme d’éclairage HomeKit de la société pour la première fois. Nous avons vu des versions similaires de marques de maisons intelligentes concurrentes, et LIFX semble se démarquer en offrant une conception sans hub ainsi que l’intégration de Siri, Alexa et Assistant. De plus, il existe trois styles au choix, avec des versions en verre fumé, ambre et transparent. Les trois ampoules coûteront 30 $.





Dans le prolongement de ses ampoules à filament, l’éclairage d’accentuation est un autre gros pari pour LIFX cette année. La nouvelle bande lumineuse Z TV 360 en est le dernier exemple. Disponibles en versions TV et écran d’ordinateur, qui débuteront respectivement à 100 $ et 70 $, ces nouvelles bandes disposent de LED adressables individuellement pour convertir le contenu d’un écran en éclairage ambiant d’une manière que les concurrents ne peuvent pas encore accomplir. LIFX note qu’il existe un partenariat avec Razer à venir avec le Z TV 360, qui cherchera à offrir une expérience de jeu immersive.

LIFX a également pris CES pour annoncer officiellement son ampoule Candle White to Warm, un modèle blanc accordable de 30 $ qui rejoint le modèle de couleur existant. En plus des nouvelles lumières, nous avons également pu voir le commutateur LIFX. Cet interrupteur d’éclairage mural comprend quatre boutons qui peuvent être configurés pour contrôler vos lumières de différentes manières. Outre l’intégration avec des ampoules intelligentes, vous pourrez également commander des plafonniers qui ne sont pas connectés à votre maison intelligente.

LIFX double son automatisation avec une nouvelle application iOS

Enfin, la marque de maison intelligente a présenté une application iOS repensée, qui devrait être déployée la semaine prochaine. Pour la version 4.0, LIFX a tout donné une nouvelle couche de peinture, ainsi qu’un accent sur l’automatisation. Le premier entre avec un moyen d’établir des horaires et similaires avec le langage naturel, plutôt que l’approche plus technique que nous voyons généralement d’autres écosystèmes.

Lancement des ampoules à filament LIFX au printemps

Outre l’application qui sera bientôt lancée, vous pouvez vous attendre à voir les magasins récemment annoncés de LIFX aux États-Unis au printemps de cette année avec les différents prix indiqués précédemment.

Laquelle des nouvelles versions de LIFX attendez-vous le plus avec impatience? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!

Accédez à notre guide CES 2020 pour plus de détails sur toutes les plus grandes sorties d’aujourd’hui et plus sur Las Vegas.

