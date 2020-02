Les ampoules intelligentes LED couleur Philips Hue sont de 50 $ chacune – elles sont en vente pour 8 $ – .

Les produits d’éclairage intelligent de Philips Hue sont impressionnants. Sérieusement, j’adore Philips Hue et j’ai moi-même une configuration Philips Hue qui s’étend à plusieurs pièces de ma maison. Cela dit, si je devais recommencer, j’irais certainement avec une autre marque que Philips Hue. Ils sont excellents comme je l’ai dit, mais les produits de l’entreprise sont trop chers par rapport à tout le reste. Vérifiez ceci… une seule ampoule intelligente LED multicolore A19 de Philips Hue coûte 50 $!

C’est obscène. Même lorsqu’ils sont mis en vente avec les remises les plus importantes de l’année, l’éclairage intelligent Philips Hue reste très cher. C’est pourquoi nous sommes toujours à la recherche de bonnes affaires sur les lumières intelligentes, et nous en avons trouvé une superbe aujourd’hui sur Amazon.

Les ampoules intelligentes à DEL changeantes de couleur MagicLight WiFi peuvent faire tout ce qu’une ampoule Philips Hue peut faire, en plus elles ont quelques grandes fonctionnalités que vous ne trouverez pas avec Philips Hue. Ils prennent en charge 16 millions de couleurs différentes, ils sont gradables, vous pouvez les contrôler individuellement ou en groupe, ils prennent en charge IFTTT afin que vous puissiez les utiliser avec n’importe quel système domestique intelligent, et ils prennent en charge les commandes vocales grâce à l’intégration d’Alexa et de Google Assistant. Contrairement aux ampoules Philips Hue, elles prennent également en charge Siri et fonctionnent sans avoir besoin d’acheter un concentrateur!

À 40 $ pour un pack de 4, ces superbes ampoules sont déjà cinq fois moins chères que Philips Hue. En ce moment sur Amazon, cependant, ils sont en vente à un nouveau niveau record – achetez un pack de 4 de ces superbes ampoules LED MagicLight pour seulement 32,99 $, ce qui équivaut à 8,25 $ chacune!

Découvrez plus d’informations sur la page Amazon:

Ampoules intelligentes Wifi qui peuvent être utilisées comme lumière de tous les jours et pour créer cette ambiance parfaite. Parfait pour la maison, le bureau, l’hôtel, les expositions, la photographie et plus encore!

Utilisez la fonction «Sunrise» pour vous réveiller doucement avec une lumière qui s’éclaircit progressivement. Avec des horaires légers, MagicLight WiFi peut donner l’impression que vous êtes chez vous quand vous n’êtes pas. Réglez les lumières pour qu’elles s’allument à une heure prédéfinie afin que vous puissiez rentrer chez vous dans une maison lumineuse et bien éclairée.

Prenez le contrôle total de vos lumières de n’importe où dans le monde. Vérifiez si vous avez laissé les lumières allumées, donnez l’impression que vous êtes chez vous en allumant / éteignant vos lumières à des moments aléatoires, ou allumez vos lumières avant de marcher dans une maison sombre.

Affichez les couleurs de votre équipe sportive préférée, améliorez vos films et / ou votre musique, donnez vie à une fête et bien plus encore! Avec MagicLight, vous aurez le choix entre des millions de couleurs du bout des doigts.

Enregistrez les couleurs, la luminosité et la scène souhaitées pour répondre à vos besoins dans différents environnements afin de pouvoir les utiliser rapidement la prochaine fois.

Synchronisez la lumière avec votre musique préférée et profitez pleinement de chaque rythme. Transformez n’importe quelle pièce en piste de danse ou créez une atmosphère relaxante et tranquille. C’est un excellent moyen de se détendre après une longue journée ou de faire de l’heure du coucher une expérience agréable pour vos enfants

Contrôlez votre ampoule intelligente avec Alexa, Google Assistant et Siri. Donnez simplement une commande vocale pour allumer / éteindre ou atténuer / éclairer votre lumière, même basculez votre lumière sur une couleur spécifique selon vos besoins. Aucun hub requis, aucun abonnement nécessaire.

Les ampoules intelligentes MagicLight sont simples à installer et à utiliser. Vissez simplement l’ampoule, allumez-la, téléchargez l’application gratuite «Magic Home Pro», et vous avez l’ampoule de nouvelle génération à portée de main, contrôlez chaque ampoule wifi individuellement ou en groupe.

