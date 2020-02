Les ampoules LED Sylvania sont de moins de 1 $ chacune sur Amazon – .

À seulement 40 $ pour un pack de 24, les ampoules LED Sylvania General Lighting 74765 A19 coûtent généralement 1,67 $ la pièce. C’est déjà une valeur fantastique pour les ampoules LED les mieux notées qui durent plus d’une décennie. Ils ont la température de couleur parfaite et ils dégagent des tonnes de lumière pour les ampoules qui ne consomment que 8,5 watts, ce qui pourrait expliquer pourquoi elles sont les ampoules LED les mieux notées sur Amazon. Une autre chose qui pourrait aider à expliquer cela est le fait qu’ils sont souvent en vente et qu’en ce moment ils sont au plus bas prix que nous ayons jamais vu. 24 paquets peuvent être achetés pour seulement 22,78 $ aujourd’hui, ce qui équivaut à seulement 0,95 $ par ampoule!

Voici quelques détails supplémentaires sur la page du produit:

Ces lampes à LED remplacent et remplacent efficacement les lampes à incandescence standard de 60 watts. À 8,5 watts, chaque ampoule émet le flux lumineux lumineux de 800 lumens

Ces ampoules sont un excellent substitut à économie d’énergie pour les anciennes ampoules à incandescence car chaque lampe a une durée de vie totale allant jusqu’à 11 000 heures. Vous n’aurez plus besoin de changer constamment vos ampoules

Ces ampoules LED nécessitent moins d’énergie et peuvent économiser de l’argent sur votre facture d’énergie. Chaque ampoule blanche douce fonctionne comme un excellent remplacement pour les vieilles ampoules à incandescence de 60 W

Ces ampoules LED ont une température de couleur de 2700 kelvins, ce qui produit une couleur blanche douce. Cette ampoule est parfaite pour votre table de chevet, votre salon ou votre salle à manger

Cette ampoule n’est pas dimmable.

Ne livre pas en Californie

