Les analystes haussiers après les résultats d’Apple au premier trimestre

Les analystes ont réagi positivement à la solide série de résultats d’Apple au premier trimestre. Les principales banques et institutions financières ont fixé leur prix cible pour le titre en réponse.

Perspectives haussières et hausse des prix cibles

Dans une note haussière de J.P.Morgan, vue par AppleInsider, l’analyste Samik Chatterjee a écrit:

L’enthousiasme des investisseurs au cours du trimestre a été dominé par la forte réaction des Wearables, mais après l’annonce des résultats, les investisseurs se concentreront probablement désormais sur les Wearables et les iPhones pour être les moteurs de la hausse à l’avenir. L’élan sur les revenus de l’iPhone est le principal moteur de la révision à la hausse de nos prévisions de revenus et de bénéfices.

M. Chatterjee a également relevé le prix cible AAPL de la banque pour décembre 2020 de 300 $ à 350 $. Ailleurs, Cowen a également relevé son prix cible de 350 dollars par action à 370 dollars (via AppleInsider). Haris Anwar, analyste principal sur la plate-forme des marchés financiers Investing.com, avait également des perspectives haussières. “Il s’agit d’un rapport sur les bénéfices très solide qui dépasse les attentes des analystes à bien des égards”, a-t-il déclaré. “Le principal moteur est la relance d’Apple dans la croissance de l’iPhone, qui a largement dépassé les attentes.”

Il ajouta:

L’autre facteur à l’origine de ces solides bénéfices est la division wearables de la société, qui a connu un trimestre particulièrement solide grâce à la demande croissante d’Apple Watch et d’AirPods. La croissance de 37% des revenus de ces produits confirme qu’Apple intensifie sa concentration sur les produits en plus de son iPhone phare qui diversifie la société de manière puissante. Ce puissant mélange de force dans le produit de base et de diversification croissante est ce qui a conduit les actions d’Apple à des records presque tous les deux jours.

Risque de coronavirus

Cependant, malgré la réponse généralement haussière, Cowen et J.P.Morgan ont noté le risque potentiel pour Apple posé par l’épidémie de coronavirus. M. Chatterjee Apple avait intégré la question dans ses directives, ce qui signifie que l’année à venir pourrait être plus positive pour l’entreprise si le virus était contenu. Krish Sankar à Cowen a écrit:

Le meilleur [near-term] Le risque est l’impact malheureux du coronavirus sur la vie quotidienne en Chine, car les revenus de la région de la Grande Chine sont essentiels aux ventes globales d’iPhone.