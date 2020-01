Les annonces Apple les plus mémorables de tous les temps

Source: René Ritchie / iMore

Récemment, je suis retourné et j’ai regardé toutes les meilleures publicités iPad au cours des 10 dernières années, et j’ai même parlé de mes annonces iPod préférées, et c’était vraiment cool de voir comment Apple a positionné ses produits (et sa marque dans son ensemble) ) avec ces annonces. Bien avant l’iPad et l’iPod, Apple faisait de grandes publicités pour vendre des Mac et développer sa marque.

Des publicités emblématiques diffusées pendant le Superbowl aux simples spots télévisés dont nous nous souvenons des années plus tard, voici quelques-unes des meilleures publicités Apple de tous les temps.

Deux types de personnes (1983)

Cette annonce est parfois oubliée par les gens, probablement parce que l’ordinateur Apple Lisa (qui figurait dans cette annonce) n’était pas aussi populaire que le Macintosh sorti l’année suivante. La messagerie centrale des annonces ouvrirait la voie à la publicité Apple pour les années à venir. La ligne commentée qui se lit “Bientôt, il n’y aura que deux types de personnes … celles qui utilisent des ordinateurs … et celles qui utilisent des pommes.” c’est vraiment quand Apple a commencé à faire pression pour sa propre identité dans le monde émergent de l’informatique personnelle. De plus, un jeune Kevin Costner est apparu dans cette annonce, ce qui est assez amusant à voir.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

Annonce du Superbowl de 1984

C’est l’annonce Apple classique qui vient immédiatement à l’esprit pour la plupart des gens. Cette publicité a été dirigée par le célèbre réalisateur Ridley Scott et lancée lors du Superbowl de 1984.

Une fois de plus, Apple s’est positionné comme une entreprise contre les masses qui se frayent un chemin, cette fois en utilisant un cadre super dystopique et futuriste. Cette annonce me donne toujours des frissons à chaque fois que je la regarde.

Apple II (1986)

Bien que cette annonce ne soit pas aussi emblématique que certaines des autres mentionnées, l’Apple II était une machine essentielle dans l’histoire d’Apple. Il y avait beaucoup d’itérations différentes, mais dans cette publicité de 1986 pour l’Apple II, il mettait l’accent sur la qualité des ordinateurs Apple pour les enfants.

Macintosh Quadra (1991)

Cette publicité légèrement subversive ressemble à une publicité de voiture au début avant que la caméra ne fasse un zoom arrière et révèle l’ordinateur. C’est une annonce simple, courte et efficace.

Macintosh PowerBook (1991-1992)

Un de mes favoris personnels, Apple a réussi à obtenir le légendaire joueur de basket-ball, Kareem Abdul-Jabbar, dans l’une de ses publicités. C’est une annonce courte et douce, remplie d’un regard digne de rire de la part de l’incroyablement grand Kareem essayant de s’intégrer dans l’entraîneur. Heureusement, son MacBook PowerBook peut aller n’importe où!

Macintosh vs PC ordinaire (1993)

Le successeur spirituel de la série emblématique d’annonces des années 2000 (dont nous parlerons plus tard), le Macintosh vs PC ordinaire avait un message simple – “Il en fait plus. Il coûte moins.” Une fois de plus, Apple s’imposait comme quelque chose de différent et à contre-courant.

Dinosaures (1994)

L’une des rares fois où Apple s’est directement attaqué à Windows en insinuant que ses ordinateurs étaient lents et peu intuitifs. La phrase prononcée par le père dans la publicité – “Chargement du CD-ROM dans Windows” – ramène suffisamment de joie nostalgique pour que cette annonce mérite d’être regardée encore et encore.

Penser différemment (1997)

Après la publicité de 1984, la publicité qui a lancé la campagne Think Different d’Apple en 1997 est probablement l’une des publicités les plus mémorables. C’est là que la marque d’Apple est quelque chose de spécial, quelque chose pour les rêveurs, les preneurs de risques, les créatifs et les créateurs de mouvements. Cette narration dans l’annonce originale a été réalisée par Richard Dreyfuss, mais il y en a une narrée par Steve Jobs (qui n’a jamais été diffusée) qui, je pense, frappe un peu mieux.

iMac G3 (1998)

Enfant des années 90, qui est allé au primaire à la fin des années 90 / début des années 2000, ces machines iMac G3 étaient dans tous les laboratoires informatiques. Internet devenait également de plus en plus énorme et davantage axé sur le consommateur, alors quand Jeff Goldblum vous dit comment vous connecter à Internet, vous feriez mieux d’écouter.

Obtenez une campagne Mac (2002-2006)

Cette campagne a couvert 66 spots télévisés sur quatre ans et a couvert plusieurs produits, et à ce jour, Justin Long sera toujours Mac pour moi. Ces spots très simples ont été d’une efficacité folle et ont préparé le terrain pour de nombreuses publicités Apple modernes. Le fond blanc, avec la musique simple, tout a commencé dans cette campagne. Bien qu’il y ait eu des publicités dans la campagne avant l’arrivée de Justin Long et John Hodgman, ce sont les spots “Bonjour, je suis un Mac” qui sont si mémorables. Voici une vidéo de près de 40 minutes de tous ensemble, car trop de 66 annonces sont excellentes, je n’ai pas pu choisir laquelle inclure.

Bonjour – Annonce iPhone (2007)

Lors des Oscars 2007, Apple a publié l’annonce Hello pour son prochain lancement de l’iPhone. Sans doute, l’un des produits les plus importants de la vie d’Apple. L’annonce n’était rien de plus qu’un teaser, avec un tas de clips de films d’acteurs disant Bonjour dans les téléphones, mais ça fait tellement rouler le train hype!

Enveloppe – MacBook Air Ad (2007-2008)

Cette simple publicité conçue pour vendre le MacBook Air d’origine comme “l’ordinateur portable le plus mince du monde” était accompagnée d’une mélodie incroyablement entraînante – New Soul de Yael Naïm – restée coincée dans ma tête pendant des siècles.

iPhone 4S (2011)

Cette annonce est tout simplement délicieuse. C’est juste John Malkovich assis sur une chaise qui parle à Siri. C’est simple, montre ce que Siri était capable de faire et rendait l’iPhone 4S (le premier iPhone que j’ai jamais eu) cool comme l’enfer.

The Rock x Siri Dominate the Day (2017)

Cette publicité brillante, à gros budget et excentrique était l’une des publicités les plus drôles de mémoire récente – principalement en raison de la quantité insondable de charisme que Dwayne “The Rock” Johnson apporte à l’écran. Cette annonce a clairement été conçue pour montrer de vastes améliorations apportées à Siri par Apple, la transformant d’une nouveauté à avoir sur votre téléphone en un outil que vous pouvez utiliser pour à peu près n’importe quoi.

Quelles sont vos publicités Apple préférées?

Il y a eu tellement de publicités Apple fantastiques au fil des ans, il est vraiment difficile de se limiter à celles-ci sur la liste. Dites-nous quelles ont été vos annonces préférées au fil des ans dans les commentaires ci-dessous1

Principale

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.