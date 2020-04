Les appareils iOS représentaient 44% de toutes les activations de smartphones aux États-Unis au premier trimestre 2020

Les appareils iOS ont représenté 44% de toutes les activations de smartphones aux États-Unis au cours du premier trimestre civil de 2020, le nombre d’activations le plus élevé observé par Apple en un seul trimestre depuis 2016.

Selon les données provenant de Consumer Research Intelligence Partners, le système d’exploitation Android de Google était responsable de 56% de toutes les activations en raison du nombre plus élevé de smartphones Android à l’état sauvage.

Le nombre de parts de marché pour iOS et Android est resté largement stable au cours des dernières années avec seulement des fluctuations mineures dans les activations dues à la fidélité du système d’exploitation.

Au cours du trimestre se terminant en mars, 89% des utilisateurs d’Android sont restés avec Android, tandis que 91% des utilisateurs d’iOS sont restés avec iOS lors de l’activation d’un nouveau téléphone mobile. Les taux de fidélité iOS et Android ont également peu fluctué au cours des trois dernières années, les gens ayant tendance à s’en tenir aux systèmes d’exploitation qu’ils connaissent.

“La fidélité au système d’exploitation est stable à des niveaux très élevés”, a ajouté Mike Levin, associé et cofondateur du CIRP. “Au cours des quatre dernières années, environ 90% des nouvelles activations de téléphones mobiles sont restées avec le système d’exploitation précédent de l’acheteur. Malgré les efforts d’Apple pour attirer les utilisateurs d’Android vers iOS, et les efforts similaires des fabricants de téléphones Android pour attirer les clients iPhone, l’utilisation du système d’exploitation est parmi les affinités de consommation les plus collantes. “

Les données du CIRP étaient basées sur une enquête auprès de 500 sujets américains du 1er avril au 9 avril qui a activé un smartphone nouveau ou utilisé au cours de la période de janvier à mars 2020. Étant donné la petite taille de l’échantillon, il y a certainement une certaine marge d’erreur dans ces chiffres, mais les données fournissent un aperçu fiable des activations et de la fidélité au fil du temps car elles utilisent la même enquête chaque trimestre.

.