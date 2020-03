Les appareils Samsung Galaxy S20 viennent de gagner plusieurs fonctionnalités de votre téléphone, y compris le copier-coller sur plusieurs appareils

La relation croissante entre Microsoft et Samsung donne aujourd’hui plus de fruits aux propriétaires d’appareils Galaxy S20. La gamme complète d’appareils Galaxy S20 vient d’acquérir plusieurs nouvelles fonctionnalités pour fonctionner avec l’application Your Phone sur Windows 10. La mise à jour apporte la prise en charge de la messagerie RCS, la prise en charge de copier-coller sur plusieurs appareils et la possibilité d’éteindre l’écran de votre smartphone tout en le reflétant. à votre PC (via ausdroid). La plupart des nouvelles fonctionnalités de votre téléphone sont actuellement exclusives aux téléphones Galaxy. Certaines fonctionnalités, telles que le copier-coller sur plusieurs appareils, ne sont disponibles qu’avec un sous-ensemble de téléphones Galaxy.

Avec la récente mise à jour, les Galaxy S20, Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra peuvent synchroniser une pléthore de contenus sur votre PC Windows 10 via l’application Your Phone. Vous pouvez synchroniser les messages texte (y compris les messages RCS si votre opérateur le prend en charge), les notifications, les appels téléphoniques, les photos, votre presse-papiers et mettre votre téléphone en miroir sur votre PC.

En dehors de la prise en charge de la messagerie RCS, qui est actuellement exclusive à la gamme d’appareils Galaxy S20, l’utilisation de votre téléphone avec un appareil S20 devrait être presque identique à l’utilisation de l’application avec un Galaxy Z Flip. Le mois dernier, le rédacteur en chef de Windows Central, Daniel Rubino, a expliqué comment votre téléphone pouvait changer la façon dont vous voyez la technologie mobile. Son expérience avec le Galaxy Z Flip devrait principalement être parallèle à la ligne Galaxy S20, car les fonctionnalités du téléphone pour l’application Your Phone sont essentiellement les mêmes.