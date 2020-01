Les Apple Stores célèbrent le Mois de l’histoire des Noirs avec plus de 40 sessions inspirantes

À partir du 1er février, certains Apple Store aux États-Unis célébreront le Mois de l’histoire des Noirs avec une programmation spéciale de plus de 40 sessions Today at Apple. La programmation de cette année met en lumière les créateurs qui façonnent de nouveaux récits culturels à travers les arts visuels, la photographie, la poésie, la danse, le cinéma et d’autres médias.

Aujourd’hui, chez Apple, les artistes émergents disposent d’une plateforme pour leur créativité tout au long de l’année, mais le Mois de l’histoire des Noirs offre encore plus de possibilités d’inspiration. Sept magasins phares dans les grandes villes proposeront des événements jusqu’au 29 février.

Les sessions notables de cette année comprennent des événements avec le National Black Theatre, le musicien Rapsody et le Negro National League Centennial.

Le mois commence avec Ebony Bolt, artiste plasticienne et graphiste, qui partage son parcours créatif chez Apple Williamsburg à Brooklyn. Ebony a conçu la pochette de la collection de sessions du Mois de l’histoire des Noirs (également illustrée ci-dessus) et montrera comment créer l’un de ses modèles de conception sur iPad avec Apple Pencil.

Le 20 février à Apple Union Square à San Francisco, le muraliste et illustrateur Joonbug fera une démonstration de l’illustration avec l’artiste So-So Topic. Les participants peuvent créer leurs propres images dans Procreate sur iPad. Pour terminer le mois du 25 février, une discussion sur l’art des mémoires et des conseils pour créer une structure du rappeur et bibliothécaire Roy Kinsey. À Apple Michigan Avenue à Chicago, les participants utiliseront l’application Notes et les mémos vocaux pour écrire et enregistrer des idées sur le moment.

Des sessions prometteuses supplémentaires pour les photographes et vidéastes incluent:

Les musiciens peuvent profiter:

