Les Apple Stores de la baie de San Francisco resteront fermés pendant trois semaines

La semaine dernière, Apple a annoncé qu’il fermerait tous ses magasins en dehors de la Chine jusqu’au 27 mars en réponse à la pandémie de coronavirus. Maintenant, certains magasins devront peut-être fermer leurs portes un peu plus longtemps.

Selon le San Francisco Chronicle, six comtés de la région de la baie de San Francisco ont émis des mandats de «refuge sur place», exigeant que seuls les commerces et services essentiels restent ouverts et que tous les résidents de la région restent à la maison, sauf pour les déplacements nécessaires. Il s’agit de la politique la plus stricte mise en place à ce jour aux États-Unis pour se protéger contre la propagation du coronavirus.

Le mandat dans les six comtés commence à minuit le 16 mars et restera en place jusqu’au 7 avril au moins. Cette nouvelle politique étendra le plan initial d’Apple de garder ses magasins de détail fermés jusqu’au 27 mars, car bon nombre de ses magasins dans la région sont situés dans les comtés sous le nouveau mandat.

Le siège social d’Apple se trouve également dans l’un des comtés sous mandat, car Apple Park se trouve dans le comté de Santa Clara. La semaine dernière, l’entreprise a demandé aux employés du campus de travailler à domicile si possible, et cette nouvelle politique met encore plus de pression sur cet effort.

La nouvelle politique établie par les six comtés exige que les gens travaillent à domicile à moins qu’ils ne fournissent des services essentiels comme la sécurité publique, l’assainissement et les services médicaux. Des commerces comme les épiceries, les stations-service, les pharmacies et les banques resteront ouverts pendant le mandat, mais d’autres comme les restaurants seront limités à la livraison et à emporter.

Le mandat expire actuellement le 7 avril, mais il pourrait être prolongé une fois la situation réévaluée.