Les applications Apple TV et Roku de TiVo “actuellement en attente”

Le vice-président des produits et services grand public de TiVo, Ted Malone, a révélé que les applications Roku et Apple TV de TiVo sont “dans les limbes”.

Selon TechHive:

Malone ne dirait pas définitivement que les applications ont été annulées, et il pense que le support d’Android TV pourrait arriver à un moment donné en tant que lien avec le TiVo Stream 4K, qui exécute Android TV. À partir de là, l’ajout de la prise en charge de Fire TV ne serait pas difficile car les applications Fire TV sont également basées sur Android. Pourtant, il n’a pas donné de calendrier non plus.

Malone aurait déclaré:

“Je parie que nous aurons Android, et à cause de cela, nous aurons la Fire TV, car c’est la même application, juste des qualifications différentes …” Je pense que Roku et Apple sont dans les limbes. “

TiVo a présenté ses applications de streaming pour Roku, Fire TV, Android TV et Apple TV au CES 2019. Elles devaient être publiées en 2019, permettant aux utilisateurs d’accéder à leurs DVR TiVo sur d’autres téléviseurs sans matériel supplémentaire. Apparemment, le retard est dû à “des ressources limitées, des défis techniques et des changements de stratégie”. Il y a aussi le problème technique du transcodage de la vidéo avant de la diffuser sur d’autres appareils, ce qui entraîne des problèmes de qualité et de performances qui, selon Malone, restent à résoudre.

Malone a ajouté:

“Si nous pensons vraiment que le marché du streaming est là où il en est, nous devons doubler cela et ne pas être distrait par un tas de choses que les autres veulent, mais ne vont pas vraiment bouger l’aiguille.”

Un porte-parole de TiVo commentant les informations a déclaré que les informations de Malone étaient “inexactes” et a publié la déclaration suivante:

“Au cours du second semestre de cette année, nous avons redéfini la priorité de plusieurs projets afin de nous concentrer sur le lancement de TiVo Stream 4K. Pour cette raison, les clients de streamer ont été mis en attente. Nous envisageons d’aller de l’avant avec le client de streamer Android. afin d’assurer la compatibilité entre les DVR Stream et Linux. Les clients Apple TV et Roku sont actuellement en attente. “