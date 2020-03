Les applications d’analyse comparative d’AnTuTu supprimées du Play Store en raison de sa connexion avec Cheetah Mobile

En février, Google a annoncé la suppression de 600 applications du Play Store pour violation de ses politiques publicitaires ou affichage d’annonces perturbatrices. Dans le cadre de cette purge, toutes les applications de Cheetah Mobile ont été retirées, et pour cause. Depuis des années, l’éditeur d’applications chinois est l’un des pires développeurs du Play Store.

Les applications de Cheetah Mobile ont été jugées coupables de collecte de données flagrante, d’affichage de publicités trompeuses et d’être un champ de mines IAP. C’est une merveille qu’il a fallu si longtemps à Google pour frapper le développeur et ses applications associées avec le marteau d’interdiction.

Cependant, après quelques semaines, il semble que l’une des applications d’analyse comparative les plus populaires sur le Play Store se soit retrouvée dans le balayage de Cheetah Mobile. À partir d’aujourd’hui, vous ne pourrez plus télécharger AnTuTu 3DBench, AnTuTu Benchmark ou AITuTu depuis le Play Store. La raison de la suppression provient du lien vers la politique de confidentialité d’AnTuTu utilisant le domaine cmcm.com, ainsi que du fait que le PDG de Cheetah Mobile, Fu Sheng, est répertorié comme président / directeur de Beijing AnTuTu Technology Co. Ltd.

Selon une déclaration d’AnTuTu donnée à la police Android, AnTuTu n’est pas lié au Cheetah Mobile. La société a investi dans AnTuTu en 2014, et dans le cadre de la réglementation, il était nécessaire de nommer le PDG de Cheetah Mobile en tant que président / directeur. AnTuTu essaie actuellement de résoudre le problème avec Google, notamment en travaillant sur le changement de fournisseur légal, le lien de politique de confidentialité et en demandant à Cheetah Mobile de résoudre le problème du président. La déclaration complète fournie à Android Police se trouve ci-dessous.

Nous avons reçu un e-mail de notification de Google le 7 mars nous informant qu’AnTuTu était l’un des comptes d’éditeurs associés de Cheetah Mobile, toutes les applications AnTuTu ont été supprimées du Play Store. Mais en fait, nous pensons qu’il y a un malentendu à ce sujet. Antutu n’est PAS le compte associé de Cheetah Mobile !!

AnTuTu a été fondée en 2011, avant même Cheetah Mobile, et est l’un des premiers développeurs de Google Play. Cheetah Mobile a investi en nous vers 2014 et est devenu l’un de nos actionnaires depuis lors. Cependant, nous conservons toujours un compte considérable d’actions et de fonctionnement indépendant de la société ainsi que notre propre compte Google Play indépendant. Cheetah Mobile n’a jamais touché notre compte Google Play, et AnTuTu n’a fait aucune promotion du logiciel de Cheetah Mobile.

Nous pensons que la raison de l’erreur de jugement de Google est que nous avons acheté et utilisé les services juridiques de Cheetah Mobile, donc notre lien de politique de confidentialité a utilisé l’adresse de cmcm.com. C’est ce sur quoi nous travaillons, y compris le changement de fournisseur légal.

En ce qui concerne Fu Sheng en tant que président / directeur de Beijing AnTuTu Technology Co., Ltd., cela est dû aux exigences des investisseurs. En fait, de nombreuses entreprises chinoises ont de telles exigences lorsqu’elles investissent. Lorsque les actions atteindront un certain pourcentage, les investisseurs devront modifier les documents d’enregistrement du gouvernement. La société est actuellement exploitée par la succursale Henan de Beijing AnTuTu Technology Co., Ltd. (https://www.tianyancha.com/company/3222572910), et Fu Sheng ne participe pas réellement au fonctionnement ou à la gestion d’AnTuTu. Quoi qu’il en soit, nous avons informé l’investisseur Cheetah Mobile en leur demandant de résoudre ces problèmes causés par eux.

Nous espérons que Google pourra examiner attentivement le compte d’AnTuTu et enfin résoudre ce malentendu dès que possible.

Si vous avez suivi des critiques de smartphones et de tablettes au fil des ans, vous avez sans aucun doute entendu parler d’AnTuTu. L’application d’analyse comparative a été un incontournable pour de nombreux examinateurs et utilisateurs qui souhaitent une mesure pour comparer les performances de leur appareil à d’autres. Il a même été utilisé par les marques pour se vanter, car elles rivalisent pour prendre la première place dans les charts. Que ce soit ou non une métrique utile a été débattu par beaucoup, mais si vous devez vraiment avoir AnTuTu sur votre appareil, il peut toujours être téléchargé à partir de son site et installé.

