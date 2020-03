Les applications de référence Antutu disparaissent du Play Store

Antutu est l’une des applications d’analyse comparative les plus populaires pour Android, offrant aux propriétaires de téléphones et de tablettes un moyen facile de comparer leurs performances sur tous les appareils. Cependant, les trois benchmarks Antutu ont été supprimés du Play Store, probablement dans le cadre de la répression plus large des applications du célèbre développeur Cheetah Mobile.

Les trois applications concernées sont Antutu 3DBench, Antutu Benchmark et AItutu Benchmark. Selon le service d’analyse AppBrain, la dernière mise à jour de l’application de référence AI était le 13 février et l’application régulière a été mise à jour le 7 février. On ne sait pas exactement quand les suppressions ont eu lieu, bien que l’application Antutu régulière soit disponible aussi récemment que le 22 février.

Antutu semble appartenir à Cheetah Mobile.

Nous avons contacté Antutu pour demander pourquoi ses applications ont été supprimées, mais nous savons peut-être déjà pourquoi – le lien de la politique de confidentialité sur les dernières archives disponibles de la liste des applications pointe vers le site Web de Cheetah Mobile, indiquant qu’Antutu appartient probablement à CM. Google a retiré toutes les applications de Cheetah Mobile du Play Store le mois dernier après des années de violations répétées des politiques, et si Antutu appartenait à Cheetah Mobile, cela expliquerait pourquoi les références Antutu ont disparu. Le site Web d’Antutu ne fait aucune référence à Cheetah Mobile (il existe même une politique de confidentialité complètement distincte), mais la base de données d’entreprises de Tianyancha répertorie Fu Sheng comme président / directeur de Beijing Antutu Technology Co. – la même personne qui sert en tant que PDG de Cheetah Mobile.

AnTuTu semble avoir pris note de la suppression, car certains des liens de téléchargement du Play Store sur son site Web ont été remplacés par de simples liens APK. Nous mettrons à jour ce message si nous obtenons une réponse de la société.