Les applications de référence Antutu disparaissent du Play Store (mise à jour: Antutu répond)

Antutu est l’une des applications d’analyse comparative les plus populaires pour Android, offrant aux propriétaires de téléphones et de tablettes un moyen facile de comparer leurs performances sur tous les appareils. Cependant, les trois benchmarks Antutu ont été supprimés du Play Store, probablement dans le cadre de la répression plus large des applications du célèbre développeur Cheetah Mobile.

Les trois applications concernées sont Antutu 3DBench, Antutu Benchmark et AItutu Benchmark. Selon le service d’analyse AppBrain, la dernière mise à jour de l’application de référence AI était le 13 février et l’application régulière a été mise à jour le 7 février. On ne sait pas exactement quand les suppressions ont eu lieu, bien que l’application Antutu régulière soit disponible aussi récemment que le 22 février.

Antutu semble appartenir à Cheetah Mobile.

Nous avons contacté Antutu pour demander pourquoi ses applications ont été supprimées, mais nous savons peut-être déjà pourquoi – le lien de la politique de confidentialité sur les dernières archives disponibles de la liste des applications pointe vers le site Web de Cheetah Mobile, indiquant qu’Antutu appartient probablement à CM. Google a retiré toutes les applications de Cheetah Mobile du Play Store le mois dernier après des années de violations répétées des politiques, et si Antutu appartenait à Cheetah Mobile, cela expliquerait pourquoi les références Antutu ont disparu. Le site Web d’Antutu ne fait aucune référence à Cheetah Mobile (il existe même une politique de confidentialité complètement distincte), mais la base de données d’entreprises de Tianyancha répertorie Fu Sheng comme président / directeur de Beijing Antutu Technology Co. – la même personne qui sert en tant que PDG de Cheetah Mobile.

AnTuTu semble avoir pris note de la suppression, car certains des liens de téléchargement du Play Store sur son site Web ont été remplacés par de simples liens APK. Nous mettrons à jour ce message si nous obtenons une réponse de la société.

Antutu répond

Antutu a répondu à notre demande de suppression de ses applications. Voici la déclaration complète du PDG d’Antutu, Zhao Chen. (Tout l’accent ci-dessous provient de l’e-mail d’origine et n’est pas le nôtre.)

Nous avons reçu un e-mail de notification de Google le 7 mars nous informant qu’AnTuTu était l’un des comptes d’éditeurs associés de Cheetah Mobile, toutes les applications AnTuTu ont été supprimées du Play Store. Mais en fait, nous pensons qu’il y a un malentendu à ce sujet. Antutu n’est PAS le compte associé de Cheetah Mobile !!

AnTuTu a été fondée en 2011, avant même Cheetah Mobile, et est l’un des premiers développeurs de Google Play. Cheetah Mobile a investi en nous vers 2014 et est devenu l’un de nos actionnaires depuis lors. Cependant, nous conservons toujours un compte considérable d’actions et de fonctionnement indépendant de la société ainsi que notre propre compte Google Play indépendant. Cheetah Mobile n’a jamais touché notre compte Google Play, et AnTuTu n’a fait aucune promotion du logiciel de Cheetah Mobile.

Nous pensons que la raison de l’erreur de jugement de Google est que nous avons acheté et utilisé les services juridiques de Cheetah Mobile, donc notre lien de politique de confidentialité a utilisé l’adresse de cmcm.com. C’est ce sur quoi nous travaillons, y compris le changement de fournisseur légal.

En ce qui concerne Fu Sheng en tant que président / directeur de Beijing AnTuTu Technology Co., Ltd., cela est dû aux exigences des investisseurs. En fait, de nombreuses entreprises chinoises ont de telles exigences lorsqu’elles investissent. Lorsque les actions atteindront un certain pourcentage, les investisseurs devront modifier les documents d’enregistrement du gouvernement. La société est actuellement exploitée par la succursale Henan de Beijing AnTuTu Technology Co., Ltd. (https://www.tianyancha.com/company/3222572910), et Fu Sheng ne participe pas réellement au fonctionnement ou à la gestion d’AnTuTu. Quoi qu’il en soit, nous avons informé l’investisseur Cheetah Mobile en leur demandant de résoudre ces problèmes causés par eux.

Nous espérons que Google pourra examiner attentivement le compte d’AnTuTu et enfin résoudre ce malentendu dès que possible.

Cela peut être un malentendu bénin, mais je resterais toujours à l’écart de ces applications. Les applications de référence sont inutiles pour la grande majorité des gens au départ, et même si vous êtes vraiment inflexible à l’idée d’en essayer une, il existe plusieurs autres alternatives sur le Play Store sans associations géniales avec Cheetah.