Les applications gratuites d’apprentissage des langues fonctionnent-elles réellement?

Apprendre une nouvelle langue est l’une des tâches les plus courantes pour les personnes du monde entier, et avec une multitude d’applications linguistiques disponibles gratuitement, cela devrait être facile, non? Mais quelle est l’efficacité des applications linguistiques gratuites comme Duolingo? Peuvent-ils élargir votre vocabulaire et améliorer votre grammaire, ou sont-ils seulement bons pour apprendre les bases conversationnelles?

J’ai récemment essayé d’en utiliser deux régulièrement pendant un mois pour voir si les applications linguistiques gratuites pouvaient vraiment être utilisées comme un outil principal d’apprentissage des langues. Voici comment je me suis débrouillé!

Choisir les bonnes applications d’apprentissage des langues

Duolingo

Ma langue de choix était l’allemand pour ma petite expérience. Je vis en Allemagne depuis quelques années maintenant, mais parce que mon travail consiste à écrire et à parler anglais la majorité de la journée, mon allemand est resté assez basique. J’ai choisi Duolingo comme première application linguistique en raison de son immense popularité – avec plus de 100 millions de téléchargements et une note de 4,7 étoiles sur Google Play, c’est l’application d’apprentissage des langues de choix pour beaucoup. Pour le vocabulaire, je suis allé avec l’allemand moins connu avec ReWord. Il utilise des cartes mémoire et vous donne la possibilité de taper des mots mémorisés ou de choisir parmi des réponses à choix multiples. J’ai utilisé la version gratuite de l’application qui vous permet de pratiquer un nombre limité de mots par jour.

J’ai choisi ces deux applications parce qu’elles fournissent un bon mélange de vocabulaire et d’apprentissage de la grammaire ensemble, mais aussi parce que je n’ai pas eu à dépenser un centime si je ne le voulais pas. Pour beaucoup, les applications linguistiques gratuites sont le choix préféré car elles offrent plus de flexibilité sans se soucier de gaspiller les abonnements lorsque vous n’avez pas de temps à perdre. Bien sûr, j’ai également testé d’autres applications linguistiques populaires comme Memrise et Drops, mais leurs versions gratuites n’offraient pas autant que Duolingo et Reword.

J’ai passé environ 15 minutes à utiliser chaque application de choix chaque jour. Avant de commencer cette petite expérience, j’ai fait un test de classement qui m’a mis au niveau allemand A1 ou débutant. Bien que je ne m’attendais pas à passer à A2 en seulement un mois d’apprentissage occasionnel, j’espérais au moins voir des améliorations significatives de ma grammaire et de mon vocabulaire. Duolingo lui-même prétend que 15 minutes par jour suffisent pour améliorer vos compétences linguistiques. Alors, sans plus tarder, voici mes résultats et impressions.

Duolingo

Il y a une bonne raison pour laquelle Duolingo est si populaire. L’interface de l’application est propre et facile à utiliser et l’application permet d’accéder gratuitement à toutes ses leçons. La variété des langues proposées est également grande: de l’espagnol au latin, au nahavo, et même au haut valyrien. Cependant, toutes les leçons ne sont pas égales. L’allemand est l’une des langues qui, grâce à sa popularité, est bien servie avec un tas de grandes leçons qui offrent des conseils de vocabulaire et de grammaire.

Bien que j’aie déjà étudié l’allemand, je suis parti des bases pour rafraîchir toutes les connaissances existantes. J’ai survolé les deux premières sections en m’attendant à ce que la difficulté augmente. C’est là que Duolingo m’a un peu déçu – même après les bases, les leçons contiennent beaucoup de répétitions. J’ai tellement dit et tapé quelques phrases, je suis sûr que je pourrai les réciter dans mon sommeil. Cela peut être utile pour les débutants complets, mais même pour eux, je pense que ce n’est pas une approche entièrement productive. Toutes les sections contiennent cinq niveaux, mais le nombre total de leçons par section diffère – généralement entre 10 et 30. Pour certaines sections, le nombre élevé de leçons est compréhensible et utile, pour d’autres totalement inutile. Il n’y a que tant de façons de vous présenter, par exemple. Oui, la section Introductions a également aidé à la conjugaison des verbes, mais cela s’est fatigué assez rapidement, même avec seulement 15 leçons.

Duolingo offre cependant un moyen d’y remédier. Vous pouvez utiliser des lingots (monnaie intégrée à l’application) pour passer un test de progression ou vous abonner à Plus pour passer des tests de progression qui vous permettront d’avancer encore plus rapidement. C’était un ajout bienvenu et j’en ai profité plusieurs fois. Cependant, j’ai également remarqué que les invites pour restaurer XP dans certaines sections sont assez fréquentes. Bien sûr, pratiquer n’est jamais une mauvaise idée, mais lorsque vous suivez des cours presque tous les jours, c’est juste une répétition plus fastidieuse qui vous coûte un temps précieux qui pourrait être consacré à l’apprentissage de nouvelles choses.

Sur une note plus positive, Duolingo propose en fait une belle variété d’exercices. Ils intègrent intelligemment non seulement le vocabulaire, mais aussi l’apprentissage des genres, de la structure des phrases et de la grammaire, sans vous submerger. Les histoires sont un autre excellent outil d’apprentissage récemment introduit en allemand Duolingo. Vous pouvez écouter une courte histoire et répondre aux questions qui s’y rapportent. Il s’agit d’un ajout pratique qui montre comment le dialogue naturel se déroule et teste votre compréhension mieux que la simple traduction. Dans le même esprit, ce serait formidable de voir des exercices qui vous permettent de construire vos propres textes et histoires. Ceci est une partie essentielle de chaque cours de langue car il vous oblige à penser dans la langue et à vous exprimer en elle. C’est quelque chose que vous devrez faire tous les jours si vous vivez dans un pays étranger et que vous souhaitez maîtriser la langue locale.

Dans l’ensemble, cependant, je dirais que Duolingo m’a aidé à retrouver le chemin de l’allemand. Je ne dirais pas que c’était vraiment suffisant comme outil principal d’apprentissage des langues, mais c’était bon pour pratiquer et apprendre (ou réapprendre) l’essentiel.

L’allemand avec ReWord

Vous vous demandez peut-être pourquoi j’ai choisi d’utiliser une application de vocabulaire aux côtés de Duolingo. À mon avis, une fois que vous maîtrisez la grammaire de base, le vocabulaire est ce qui vous ouvre les portes pour avoir des conversations et vous immerger dans la langue. Si vous ne connaissez que les expressions que vous utiliseriez pour faire vos courses ou commander dans un restaurant, il est difficile de discuter avec vos voisins ou collègues.

J’ai choisi l’allemand avec ReWord comme application de vocabulaire après avoir testé de nombreuses autres alternatives similaires. Je l’ai fait parce qu’il vous permet de choisir parmi différentes catégories de mots, y compris les 1000 premiers les plus utilisés, et en raison de son interface de carte flash. Certes, l’application a beaucoup à améliorer. Il n’a pas d’onglets séparés pour apprendre de nouveaux mots et vous interroger sur les mots mémorisés. Malgré cela, j’ai aimé que ReWord me donne la possibilité de choisir entre la frappe et les choix multiples lors de la révision. Je pourrais aussi choisir de revoir des mots que je n’étais pas sûr d’avoir mémorisés plus tard.

Mais combien ai-je réellement appris? J’ai utilisé la version gratuite de l’application et fixé mon objectif quotidien à 15 mots par jour ou 450 mots par mois. Bien que j’utilise régulièrement ReWord, je sens que j’ai appris moins de 100 mots que j’ai réellement incorporés dans mon vocabulaire quotidien.

Une grande chose qui me manquait était le contexte. Vous ne pouvez voir que le mot allemand et sa traduction anglaise sur les flashcards. Pas d’exemples de phrases, de phrases ou similaires. Je vois cela comme un défaut majeur, car simplement mémoriser des mots sans comprendre comment les utiliser correctement les rend beaucoup plus faciles à oublier ou à mal utiliser. Nuance est également perdue. Par exemple, «schmekt» en allemand signifie «goûter», mais l’expression «Es schmekt» signifie à elle seule «C’est savoureux» plutôt que «Ça a le goût».

Des mots similaires ou ceux avec une orthographe similaire auraient également dû être séparés par une bonne marge, car il est facile pour les débutants de les confondre et de les mélanger. Cependant, je pense que si certaines de ces améliorations sont mises en œuvre, l’allemand avec ReWord pourrait être une excellente application pour élargir votre vocabulaire. Je ne pense toujours pas que cela suffira à lui seul, mais c’est quand même un outil d’apprentissage des langues utile.

Résultats finaux et impressions

Alors, qu’est-ce que mon expérience d’apprentissage d’application m’a appris? Les applications linguistiques gratuites sont très utiles, mais vous ne pouvez pas compter uniquement sur elles, surtout si vous n’avez que peu de temps à leur consacrer quotidiennement. Bien sûr, je ne m’attendais pas à devenir un expert allemand après un mois, mais je pense que j’aurais pu en apprendre davantage. Je suis peut-être dans la ligue Duolingo Emerald, mais je suis toujours au niveau A1 avec des résultats légèrement meilleurs après avoir passé un autre test de classement.

D’après mon expérience, je pense que j’utiliserai des applications linguistiques gratuites comme outils d’apprentissage supplémentaires.

Alors que d’autres s’en sortent mieux que moi ou découvrent des applications avec des plans de cours encore meilleurs, beaucoup manquent encore de la variété d’exercices, de l’immersion linguistique et des conseils que vous obtiendriez d’un cours de langue réel. Du côté positif, cependant, l’utilisation de Duolingo et Reword m’a rendu plus confiant lorsque je parlais allemand et a renouvelé mon intérêt pour la langue, qui sont des étapes importantes sur la voie de la fluidité!

Utilisez-vous des applications linguistiques? Quelle a été votre expérience avec eux? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires.

