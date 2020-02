Les applications Microsoft Word, Excel et PowerPoint repensées avec une mise en page simplifiée à trois onglets sur iPhone

Microsoft a mis à jour aujourd’hui ses applications Word, Excel et PowerPoint pour iPhone avec une mise en page simplifiée à trois onglets.

Les trois onglets incluent Accueil, Nouveau et Ouvert:



Accueil: Connectez-vous à votre compte Microsoft et consultez les documents, feuilles de calcul ou présentations récentsNouveau: Créez un nouveau document, une feuille de calcul ou une présentation avec différents modèles au choixOuvert: Ouvrez un document, une feuille de calcul ou une présentation existante stockée sur votre iPhone, dans l’application Fichiers ou sur un service cloud pris en charge Les applications Word, Excel et PowerPoint redessinées sont disponibles sur l’App Store.

Microsoft a récemment introduit une nouvelle application Office pour iOS qui donne accès à Word, Excel et PowerPoint via une seule application avec une taille de téléchargement plus petite. L’application reste en version bêta via TestFlight.

