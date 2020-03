Les applications Proton reçoivent un routage alternatif pour arrêter la censure

Les applications Proton bénéficieront d’un nouveau routage alternatif comme moyen de bloquer les tentatives de censure, que ce soit par les gouvernements, les FAI ou les administrateurs réseau.

Anti-censure

La technologie rendrait plus difficile aux mauvais acteurs de bloquer les services Proton comme ProtonMail, ProtonVPN et les futures applications ProtonCalendar et ProtonDrive.

Les applications (et non ses sites Web) détectent automatiquement lorsqu’une connexion réseau peut être soumise à la censure et tentent de se connecter au serveur via un itinéraire différent. La société note que ses services sont rarement bloqués.

À titre de mise en garde, un routage alternatif signifie l’utilisation de réseaux et de serveurs tiers, comme Google, qui n’a pas un bon dossier de confidentialité. Les connexions seront toujours cryptées afin que l’entreprise ne puisse pas voir les données réelles, mais les adresses IP pourraient être identifiées. Pour cette raison, les applications auront un paramètre pour désactiver le routage alternatif.

Il n’a pas encore été déployé mais sera publié “dans les prochaines semaines”.

Lectures complémentaires

[ProtonMail Launches ProtonCalendar Beta]

[You Can Watch Disney+ Securely, Anywhere, With ProtonVPN]