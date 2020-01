Les aspirateurs robots Eufy commencent à 150 $ et un modèle sans fil de type Dyson est à 200 $, aujourd’hui seulement – .

La marque eufy d’Anker fabrique certains des meilleurs aspirateurs robots et aspirateurs sans fil, et mercredi, vous trouverez trois des meilleurs modèles de l’entreprise en vente à leurs prix les plus bas. L’aspirateur robot BoostIQ RoboVac 12 eufy 260 $ offre la meilleure offre en termes de pourcentage, et vous pouvez en obtenir un pour seulement 149,99 $ grâce à une remise et un coupon supplémentaire de 10 $ sur place. Ou, si vous voulez une grande mise à niveau en termes de puissance et de fonctionnalités, l’aspirateur robotique BoostIQ RoboVac 30C MAX de 320 $ est tombé à 199,99 $. Enfin, l’aspirateur-balai sans fil eufy HomeVac S11 Go à 270 $ est en vente au prix de 199,99 $ lorsqu’un aspirateur robot ne le coupera tout simplement pas.

Robot Aspirateur Eufy BoostIQ RoboVac 12

Deux fois la couverture, deux fois les soins: grâce à une assistance technique étendue de 24 mois, vous pouvez profiter d’un nettoyage sans souci plus longtemps. Recevez des conseils amicaux et utiles chaque fois que vous en avez besoin et rendez l’entretien facile et sans stress.

Nettoie là où les autres ne peuvent pas: Le corps mince de 2,85 pouces avec un 1500Pa amélioré nettoie uniquement les patins sous les meubles pour passer l’aspirateur là où vous ne pouvez pas voir. Augmente automatiquement la puissance d’aspiration en 1,5 seconde lorsqu’une force d’aspiration supplémentaire est nécessaire pour obtenir le meilleur nettoyage.

Un nettoyage silencieux: aspire jusqu’à 100 minutes ** d’aspiration constante et puissante à un volume pas plus fort qu’un micro-ondes en fonctionnement.

Caractéristiques premium: couvercle en verre trempé anti-rayures pour la protection, capteur infrarouge pour éviter les obstacles et technologie de détection des chutes pour éviter les chutes. Se recharge automatiquement pour être toujours prêt à nettoyer.

Ce que vous obtenez: RoboVac 12, télécommande (2 piles AAA incluses), base de charge, adaptateur secteur, outil de nettoyage, jeu supplémentaire de filtres haute performance, 4 brosses latérales, 5 colliers de serrage, guide de bienvenue et notre outil sans souci Service d’assistance produit 24 mois.

Aspirateur robotique eufy BoostIQ RoboVac 30C MAX

Tout nouveau RoboVac: repensé pour offrir notre puissance d’aspiration la plus élevée (2000 Pa max) tout en maintenant un fonctionnement silencieux et une conception ultra-mince (2,85 pouces).

Commodité Wi-Fi: l’application EufyHome, Alexa et les services de commande vocale de Google Assistant vous permettent de répondre à vos besoins d’aspiration sans effort de votre part.

Technologie BoostIQ: augmente automatiquement la puissance d’aspiration en 1,5 seconde lorsque la force d’aspiration supplémentaire est nécessaire, pour que vous obteniez le meilleur nettoyage.

Définition des bandes de limite: RoboVac utilise des capteurs à double entrée spécialisés pour détecter les bandes de limite que vous définissez, en s’assurant qu’il ne nettoie que les zones requises.

Ce que vous obtenez: RoboVac 30C MAX, 13. Bandes de délimitation de 2 pi, télécommande (2 piles AAA incluses), base de chargement, adaptateur secteur, outil de nettoyage, jeu supplémentaire de filtres haute performance, 4 brosses latérales, 5 attaches de câble , guide de bienvenue et nos 12 mois sans souci.

Type de source d’alimentation: filaire électrique

eufy HomeVac S11 Go Aspirateur-balai sans fil

Manipulation sans effort: La conception sans fil et légère vous permet de manœuvrer facilement dans les coins et autour des meubles.

Nettoie plus profondément: Utilisez toute la puissance d’aspiration de 120AW en mode max pour 8 minutes de nettoyage féroce et concentré lors de la lutte contre la poussière et les débris les plus profonds.

Modes polyvalents: nettoyez facilement les miettes et la poussière jusqu’à 25 minutes en mode moyen, le réglage parfait pour les dégâts quotidiens. Activez le mode bas lorsque toute votre maison nécessite de l’attention et profitez au maximum d’une autonomie de 40 minutes.

Des outils pour chaque tâche: Qu’il s’agisse d’un espace incroyablement restreint ou d’une surface délicate, il existe un accessoire adapté à tout scénario de nettoyage.

Contenu de la boîte: HomeVac S11 Go, accessoires de montage mural, brosse à plancher, chargeur CA, tuyau métallique, suceur long, suceur plat 2 en 1, mini-brosse motorisée, tuyau d’extension. Pack batterie supplémentaire. Garantie de 2 ans pour l’aspirateur. Garantie de 12 mois pour la batterie.

