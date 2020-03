Les astronomes ont enfin trouvé le bord de la galaxie de la Voie lactée – .

Les astronomes ont enfin identifié ce qui serait le bord de la galaxie de la Voie lactée.

Une équipe d’astronomes d’Angleterre a utilisé ce point le plus éloigné pour déterminer que le diamètre de la Voie lactée est de 1,9 million d’années-lumière, plus ou moins 0,4 million d’années-lumière.

C’est une percée scientifique qui a le potentiel de débloquer plus de découvertes et de connaissances sur la galaxie qui entoure la Terre, comme où et combien de galaxies existent autour de la Voie lactée.

Les astronomes de l’Université de Durham en Angleterre ont fait une découverte passionnante sur la galaxie qui comprend la Terre – en particulier, ils ont finalement trouvé son bord éloigné.

Utilisant les galaxies proches comme guide, l’astrophysicienne Alis Deason et ses collègues ont déterminé que le diamètre exact de la Voie lactée était de 1,9 million d’années-lumière (avec une marge d’erreur de 0,4 million d’années-lumière). C’est selon un article de l’équipe, publié sur arXiv.org, qui est une archive en libre accès de dizaines de milliers d’articles d’universitaires et de scientifiques. Et ce travail est important, pour des raisons qui incluent les futures découvertes supplémentaires qu’il aidera les astronomes à faire.

Rosemary Wyse, astronome à l’Université Johns Hopkins, a déclaré à la publication ScienceNews à propos de la nouvelle mesure de la Voie lactée qu’elle devrait “aider les astronomes à découvrir d’autres propriétés galactiques”. C’est une référence au fait que, par exemple, plus nous réalisons les vraies dimensions de la Voie lactée, cela nous donne une meilleure compréhension de ce que (et combien) de galaxies tournent autour d’elle.

À l’heure actuelle, environ 60 sont connus pour entourer la Voie lactée, mais on s’attend à ce que cette nouvelle découverte mène à l’identification de plus.

L’équipe a effectué des simulations informatiques pour étudier la formation des galaxies et a prêté une attention particulière à la façon dont deux galaxies se forment l’une à côté de l’autre, comme notre galaxie et son voisin le plus proche. La gravité des deux galaxies se tire l’une sur l’autre, et lorsque vous sortez au-delà du halo sombre d’une galaxie comme la nôtre, la vitesse des petites galaxies diminue. Les astronomes de l’équipe de Deason ont trouvé ce même type de ralentissement de la vitesse des galaxies près de la Voie lactée, ce qui les a aidés à localiser le bord de notre galaxie, à environ 950 000 années-lumière du centre de la Voie lactée.

“Dans de nombreuses analyses du halo de la Voie lactée, sa limite extérieure est une contrainte fondamentale”, écrivent les chercheurs dans leur article. «Souvent, le choix est subjectif, mais comme nous l’avons expliqué, il est préférable de définir un bord extérieur motivé physiquement et / ou par des observations. Ici, nous avons lié la limite de la distribution sous-jacente de la matière noire au halo stellaire observable et à la population de galaxies naines. »

Le document poursuit en affirmant qu’il existe désormais un “grand espoir”, les données futures fourniront une mesure plus précise des parties les plus éloignées de la Voie lactée et de ses galaxies de masse voisines.

