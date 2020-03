Les astronomes repèrent 139 nouvelles «planètes mineures» dans notre propre système solaire – .

Les astronomes ont repéré 139 nouveaux objets dans notre système solaire en orbite au-delà de Neptune.

Beaucoup de ces nouveaux objets trans-neptuniens résident dans la même zone de notre système que Pluton, mais certains sont beaucoup plus éloignés du Soleil.

Les nouvelles découvertes représentent 10% des objets trans-neptuniens confirmés enregistrés.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Un énorme trésor d’objets du système solaire nouvellement découverts vient d’être révélé par les astronomes dans un nouveau document de recherche publié dans la série de suppléments du journal astrophysique. L’équipe de chercheurs de l’Université de Pennsylvanie a fait ses découvertes à l’aide des observations du Dark Energy Survey, ou DES, un projet de six ans qui a permis de détecter plus de 300 objets cachés au-delà de Neptune.

Parmi ces centaines d’objets détectés, 139 d’entre eux sont nouveaux pour la science. Les données que l’équipe a dû parcourir comprenaient des millions d’objets possibles qui ont été détectés lors de l’enquête. En recoupant les analyses et en cataloguant les objets que nous observons de manière cohérente, l’équipe a pu déterminer quelles parties des données révélaient de véritables objets trans-neptuniens, ou TNO.

Une fois que l’équipe a réduit la liste, elle a commencé à confirmer que les objets qu’elle pensait avoir repérés étaient bien là. Ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît, surtout lorsque vous regardez si loin dans le système solaire. Il fait sombre là-bas, ce qui rend les observations à l’aide de télescopes traditionnels difficiles.

«Disons que nous avons trouvé quelque chose au cours de six nuits différentes», explique le professeur Gary Bernstein. «Pour les TNO qui sont là, nous les avons pointés du doigt pendant 25 nuits différentes. Cela signifie qu’il y a des images là où cet objet devrait se trouver, mais il n’a pas réussi à franchir la première étape pour être appelé un point. “

L’espace au-delà de Neptune regorge de choses intéressantes. C’est là que Pluton traîne, et si vous vous éloignez encore plus du Soleil, vous trouverez la ceinture de Kuiper, qui est remplie d’astéroïdes et d’objets plus gros pas assez grands pour être considérés comme des planètes, mais assez grands pour qu’ils méritent l’intérêt des astronomes. Les objets détectés par le DES sont éparpillés sur une vaste zone allant de 30 à 90 fois la distance de la Terre au Soleil.

Peindre une image plus claire de ce qui se trouve au-delà de Neptune s’est toujours révélé difficile pour les scientifiques. La «Planet Nine», encore mythique, qui pourrait se trouver dans cette région reste à confirmer, et l’une des raisons en est que si peu de lumière atteint cette zone. Cela dit, ce nouveau cycle de recherche a considérablement augmenté le nombre d’objets trans-neptuniens confirmés enregistrés.

“Après plusieurs mois de développement et d’analyse de méthodes, les chercheurs ont trouvé 316 TNO, dont 245 découvertes faites par DES et 139 nouveaux objets qui n’avaient pas été publiés auparavant”, explique l’université dans un communiqué de presse. «Avec seulement 3 000 objets actuellement connus, ce catalogue DES représente 10% de tous les TNO connus.»

Source de l’image: NASA

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.