Les bandes Apple TV Gen X, Apple iPod Touch X Generation et Apple Watch Series X figurent également dans l’inventaire cible

Le système d’inventaire de Target peut divulguer des détails sur les prochains produits Apple qui devraient être commercialisés dans un avenir proche. Une liste pour “Airpods (génération X)” avec un prix de 399 $ est apparue ce matin, et il y a aussi apparemment de nouvelles listes pour “Apple TV Gen X”, “Apple iPod Touch X Generation” et “Apple Watch Series X” bandes.

Les employés cibles ont envoyé des images des listes à .. Ce sont tous des noms d’espaces réservés et pourraient être représentatifs de futurs produits, bien qu’il ne soit pas clair si c’est le cas. Nous ne savons pas ce que sont ces listes, pourquoi elles sont dans le système de Target ou si elles sont exactes, donc les informations ne doivent pas être considérées comme des preuves concrètes de nouveaux appareils.

Le ‌Apple TV‌ Gen X affiche un prix de 180 $, l’Apple iPod Touch X Generation un prix de 400 $ et les prix de la bande ‌Apple Watch‌ série X sont de 50 $.

Il n’y a pas eu de rumeurs concernant un iPod Touch mis à niveau, et l’iPod touch a été actualisé pour la dernière fois en mai 2019, il n’est donc pas clair si la liste des 399 $ sur ‌iPod touch‌ est correcte. Le prix de l’iPod touch commence à 199 $, et même s’il monte à 399 $, c’est pour le modèle haute capacité. Nous attendons un nouvel iPhone à bas prix avec un prix de départ de 399 $, il est donc possible que l’espace réservé ‌iPod touch‌ soit pour un ‌iPhone‌ et non un iPod. Il pourrait également s’agir d’un ‌iPod touch 256 Go actualisé, ou le prix pourrait être complètement faux car il s’agit d’un espace réservé.

Nous avons vu plusieurs indices précédents d’un nouveau «Apple TV» dans les travaux dans les versions iOS 13, avec l’appareil doté d’une puce A12 Bionic mise à niveau. 179 $ est le prix de la TV Apple 32 Go 4K, il est donc possible que cette liste soit une preuve supplémentaire de la sortie imminente d’un nouveau modèle «Apple TV».

Les listes de groupes «Apple Watch» sont également facilement explicables, car Apple actualise régulièrement ses offres de groupes «Apple Watch», généralement à chaque événement Apple. Apple a organisé des événements en mars au cours des dernières années, et les rumeurs suggèrent que nous aurons un événement fin mars cette année, peut-être le 31 mars.

S’il y a effectivement un événement le 31 mars, nous pourrions voir certains des produits répertoriés dans l’inventaire de Target. Des rumeurs ont suggéré que le nouveau ‌iPhone‌ à bas prix sera un moment fort de l’événement, et un ‌Apple TV‌, un iPad Pro mis à jour et les AirTags rumeurs sont également de nouveaux produits possibles qui pourraient faire leurs débuts le mois prochain.

