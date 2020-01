Les brevets de caméra Xiaomi révèlent une caméra penta contextuelle

CNIPA

Plusieurs nouveaux brevets de caméra Xiaomi viennent d’apparaître en ligne. Repérés par Shot Bytes, ces brevets proviennent de la China National Intellectual Property Administration (CNIPA), et ils révèlent trois nouvelles conceptions de caméras pop-up distinctes.

Le premier design comprend deux configurations de caméra avant et arrière. Les deuxième et troisième caméras sportives doubles orientées vers l’avant également, mais elles disposent également d’une configuration triple et d’une énorme caméra penta. À part le nombre de découpes de caméra, il n’y a pas grand-chose de différent entre ces conceptions.

Sur la base de ces brevets, il semble que les mécanismes contextuels abriteraient les capteurs avant et arrière. Ce serait tout un exploit, compte tenu de la quantité de technologie dont il aurait besoin pour sauvegarder dans un si petit espace.

Ces brevets Xiaomi ne nous disent vraiment rien d’autre sur ces caméras ou les appareils sur lesquels elles allaient s’allumer. Nous ne savons même pas si Xiaomi joue simplement avec cette idée ou s’il prévoit réellement de mettre ces fonctionnalités sur le marché. Mais, si c’est le cas, il pourrait s’agir de dispositifs très intéressants.

Pendant ce temps, d’autres fabricants comme OnePlus semblent s’éloigner de la caméra pop-up avec son prochain OnePlus 8. D’autres fabricants Android concurrents comme Google et Samsung se sont également éloignés des caméras pop-up. Avec plusieurs autres entreprises, ils ont opté pour des encoches et des perforations. Ces brevets sur les appareils photo Xiaomi signifient que le fabricant chinois pourrait se diriger dans une direction différente de la concurrence, et ce n’est pas une mauvaise chose compte tenu de son précédent smartphone et de ses antécédents de copie portable.