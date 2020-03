Les câbles optiques Thunderbolt 3 commencent à être déployés sur des longueurs allant jusqu’à 50 mètres

La norme Thunderbolt 3 est disponible depuis environ quatre ans maintenant, mais les longueurs de câbles ont jusqu’à présent généralement été limitées à quelques mètres en raison de la dégradation du signal sur de longues distances de câblage en cuivre. Bien que l’utilisation de câbles en cuivre Thunderbolt 3 limite leur longueur, elle permet des fonctionnalités supplémentaires telles que la capacité de transporter l’alimentation et l’utilisation de secours des modes USB à des vitesses plus lentes.

Câble optique Thunderbolt 3 de 30 mètres d’Areca

Il existe une alternative aux câbles en cuivre qui permet des longueurs de câble plus longues, et ce sont les câbles à fibres optiques, qui utilisent la lumière pour transmettre des signaux sur de longues distances avec une haute fidélité. Bien qu’il existe des versions optiques des câbles Thunderbolt 1 et 2, la norme Thunderbolt 3 a été très lente à voir les câbles optiques arriver sur le marché.

Le marché des câbles optiques Thunderbolt est relativement petit compte tenu de leurs dépenses et du fait que la grande majorité des utilisateurs n’ont pas besoin de faire passer des câbles de plus de quelques mètres, mais pour ceux qui en ont besoin, l’attente des câbles Thunderbolt 3 a été longue.

Cette attente semble finalement toucher à sa fin, car nous commençons à voir des signes de l’arrivée des câbles sur le marché. La société taïwanaise Areca a récemment lancé des câbles optiques Thunderbolt 3, disponibles en longueurs de 10, 20 et 30 mètres. Les câbles sont disponibles via B&H, mais avec des prix de 559 $, 699 $ et 799 $ respectivement, ils ne sont évidemment réservés qu’aux utilisateurs professionnels qui ont absolument besoin des performances les plus élevées sur de longues distances. Et rappelez-vous que ces câbles ne peuvent transporter que des données Thunderbolt 3 et ne retombent pas sur USB ou n’alimentent pas les appareils connectés.

B&H répertorie actuellement la disponibilité prévue de 7 à 10 jours ouvrables sur les trois longueurs de câble, et Areca m’a dit il y a quelques semaines que les approvisionnements étaient quelque peu limités, car ses usines tentaient toujours de relancer la production. Areca me dit qu’au-delà des câbles qui se sont présentés chez B&H, la société prévoit également un câble de 50 mètres sur commande spéciale et a également envisagé un câble plus court de 5,5 ou 6 mètres, bien que la différence de prix minimale entre cela et la version 10 mètres n’en vaut peut-être pas la peine.

Connecteurs optiques Thunderbolt 3 de Corning

Corning est l’un des principaux fabricants de câbles optiques que les utilisateurs recherchent pour les câbles Thunderbolt 3, et il semble que leurs câbles soient également sur le point d’être commercialisés. Un lecteur de MacRumors nous a fait savoir que les câbles de Corning ont commencé à apparaître sur les sites Web de certains revendeurs européens comme MacConsult dans des longueurs allant de 5,5 mètres à 50 mètres. Sur la base de ces listes, les prix de Corning semblent commencer à environ 400 $ aux États-Unis, un peu moins qu’Areca mais toujours hors de la portée du consommateur moyen.

Corning me dit que même si des échantillons de ses câbles optiques Thunderbolt 3 ont été présentés lors de salons professionnels au cours des deux dernières années, il n’est pas tout à fait prêt à les lancer officiellement et a partagé la déclaration suivante:

Les câbles Thunderbolt 3 de Corning n’ont pas encore été lancés publiquement, bien que nous ayons montré des échantillons préliminaires lors d’événements de l’industrie. Nous attendons avec impatience leur lancement, même si aucune date n’a été fixée.

Il semble probable que Corning attend toujours la certification finale d’Intel et qu’un distributeur ait peut-être pris un peu d’avance sur lui-même en publiant des listes préliminaires à certains revendeurs, mais nous espérons que les câbles de Corning arriveront sur le marché assez rapidement.

Le salon annuel NAB en avril aurait été une bonne occasion pour Corning de lancer ses câbles si la certification finale d’Intel était imminente, mais comme pour presque tous les autres salons, le NAB 2020 a été annulé, nous devrons donc attendre et voir quels sont les plans de Corning.

Les câbles optiques Thunderbolt 3 arrivent sur le marché au moment où Intel a commencé à taquiner Thunderbolt 4, bien qu’il ne soit pas clair quelles seront les différences entre les deux versions, car elles semblent offrir les mêmes vitesses de transfert maximales. L’USB4 arrivera également sur le marché dans un avenir relativement proche et unifiera essentiellement Thunderbolt 3 et USB avec les vitesses théoriques maximales de 40 Gb / s de Thunderbolt 3.

