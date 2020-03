Les câbles sont bons pour charger les téléphones. Mais ils sont géniaux pour accoucher.

Parfois, nous avons juste besoin d’une histoire de bien-être de temps en temps, et parfois même ils viennent dans des paquets étranges. Mais lorsque Leanne Macdonald était en route vers l’hôpital pendant le travail, les choses ont pris une tournure lorsque son bébé a décidé qu’il voulait sortir. Etc!

Après avoir d’abord cru qu’ils avaient eu beaucoup de temps grâce à l’espacement de ses contractions, Macdonald a eu un choc lorsque le bébé est apparu bien en avance sur le calendrier.

Et puis les choses sont devenues un peu ….. bizarres. Surtout pour son partenaire, Tony Saab.

Saab s’est assuré que la petite Hazel respirait et a appelé le 911. Ils lui ont dit de nouer le cordon ombilical, alors il a ouvert sa console centrale et a sorti un chargeur pour iPhone.

“Je pense que j’ai un peu perdu connaissance”, a déclaré Saab à propos de toute cette épreuve.

C’est probablement pour le mieux.

Heureusement, la mère et la fille – Hazel, soit dit en passant – se portent bien et tout va bien. La famille a même un souvenir à montrer à Hazel lorsqu’elle sera plus âgée, selon 9News.