Les capteurs de pression Sensel au CES 2020 surmontent les obstacles du toucher moderne

La société de capteurs Sensel fabrique une technologie tactile “Pressure Grid” qui offre précision et sensibilité à la force sans les nombreux inconvénients des écrans tactiles actuels, qui reposent principalement sur la technologie tactile capacitive. Les écrans capacitifs surveillent les changements de capacité causés par le bout de vos doigts grâce à l’électricité statique. Cela signifie que les facteurs environnementaux qui affectent la charge statique, comme l’eau tombant du ciel ou des gants épais, empêcheront la technologie de fonctionner de manière optimale.

Les capteurs Sensel reposent sur la sensibilité à la pression des capteurs disposés en réseau et travaillant ensemble pour une entrée précise. Cela signifie que les capteurs Sensel peuvent être placés sous différents types de surface que le verre et courber plus facilement que les capteurs tactiles actuels.

Sensel dit qu’il veut ramener le toucher au bord des téléphones, ce qui est une mission étrange car le toucher est désactivé au bord des appareils incurvés pour des raisons d’utilisabilité, et non des limitations technologiques. Il serait trop facile d’enregistrer des tapotements accidentels sur un écran qui se courbe vers le bord. À cette fin, Sensel dispose de nombreuses méthodes pour détecter correctement les intentions de l’utilisateur. La technologie peut faire la distinction entre les mains droite et gauche, elle peut dire si vous tapez avec intention ou accidentellement, et la société affirme qu’elle a un excellent rejet de la paume. Les capteurs Pressure Grid peuvent également détecter des variations de force de moins d’un gramme à plus de dix livres d’effort.

Nous avons récemment présenté un aperçu de la technologie tactile alternative basée sur les ultrasons d’Ultrasense. Il est encourageant de voir que les téléphones s’améliorent mais que les fonctionnalités commencent à stagner, les développeurs de matériel cherchent à résoudre certains des derniers points douloureux du facteur de forme du smartphone. Les capteurs Sensel et les alternatives à la technologie capacitive permettront des appareils plus résistants avec de nouveaux matériaux et conceptions, un coup de pouce dont l’industrie a désespérément besoin.

