Les capteurs d'empreintes digitales intégrés ont tué l'une de mes fonctionnalités Android préférées

Il y a eu beaucoup de nouvelles tendances matérielles en 2019, mais peu ont été aussi omniprésentes que les capteurs d'empreintes digitales à l'écran. En commençant par des téléphones comme le Vivo X20 Plus et Oppo R17, pour finalement se diriger vers des téléphones plus courants comme le OnePlus 7 Pro et le Galaxy S10, les capteurs à l'écran ont parcouru un long chemin au cours de la dernière année.

Les premiers capteurs optiques étaient lents à lire et avaient des zones cibles si petites qu'ils étaient difficiles à utiliser de manière cohérente et précise. Depuis lors, le capteur d'empreintes digitales à ultrasons de Samsung utilisé dans le Galaxy S10 et les capteurs optiques améliorés utilisés dans les téléphones comme le OnePlus 7T ont obtenu beaucoup mieux, au point que vous ne pourriez même plus manquer d'avoir un capteur capacitif.

Mais peu importe la qualité des capteurs à l'écran, ils ne peuvent toujours pas conserver ma fonctionnalité préférée des capteurs d'empreintes digitales montés à l'arrière sur à peu près tous les téléphones à partir de 2018: faire glisser le capteur vers le bas pour abaisser le volet de notification.