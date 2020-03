Les captures d’écran de CarKey révèlent les clés numériques dans l’application Wallet, BMW devrait prendre en charge la fonctionnalité au lancement

MacRumors a récemment découvert qu’Apple développait une nouvelle fonctionnalité “CarKey” qui permettra à un iPhone ou à une Apple Watch de déverrouiller, verrouiller et démarrer un véhicule compatible NFC. Tout comme les cartes de crédit et les cartes d’embarquement, les utilisateurs pourront ajouter une clé de voiture numérique à l’application Wallet, éliminant ainsi la nécessité d’utiliser une clé de voiture physique ou un porte-clés.

CarKey permettra aux utilisateurs de s’approcher de leur véhicule, de tenir leur iPhone ou Apple Watch près d’un lecteur NFC dans le véhicule, de s’authentifier avec Face ID et de déverrouiller automatiquement le véhicule. Semblable à Apple Pay aux tourniquets de transit, le mode Express serait une option, éliminant le besoin de s’authentifier avec Face ID ou un mot de passe.

Plus tôt cette semaine, des captures d’écran de ce qui semble être l’interface CarKey ont fait surface sur Twitter, nous donnant un premier aperçu de la fonctionnalité à venir.

Source: DongleBookPro

Comme prévu, une clé de voiture numérique apparaît sous forme de carte dans l’application Wallet. Appuyer sur la carte révèle des informations telles que le modèle de voiture, le constructeur automobile émetteur, un interrupteur à bascule pour le mode express et une option pour partager une clé de voiture avec d’autres utilisateurs. Lors du partage d’une clé de voiture, l’utilisateur principal peut fournir à d’autres trois niveaux d’accès, y compris la possibilité de déverrouiller le coffre uniquement, de déverrouiller le véhicule ou de déverrouiller le véhicule et de le conduire.

MacRumors a découvert que les utilisateurs pourront partager des CarKeys à l’aide de l’application Messages. L’accès partagé à CarKeys peut être permanent pour les personnes de confiance, comme un membre de la famille ou un ami, ou temporaire pour quelqu’un comme un voiturier.

Il semble qu’Apple s’associera à des constructeurs automobiles pour cette initiative, suggérant que CarKey pourrait être déployé de la même manière que CarPlay. Sur la base des captures d’écran ci-dessus et des chaînes de code iOS vues par MacRumors, il semble probable que la marque de voitures de luxe BMW sera l’un des premiers constructeurs automobiles à prendre en charge la fonctionnalité, comme l’a noté . plus tôt.

L’année dernière, BMW a dévoilé l’avenir des clés numériques:

Aujourd’hui, il est déjà possible de verrouiller et déverrouiller le véhicule, de démarrer le moteur et de partager la clé avec d’autres personnes en utilisant la clé numérique BMW dans le cadre de BMW Connected sur le smartphone. Mais ce n’est que la première étape d’une transformation technologique mondiale façonnée et dirigée par le Groupe BMW.

Apple est membre du Car Connectivity Consortium, qui a récemment annoncé une spécification basée sur NFC Digital Key 2.0 qui, selon lui, serait disponible d’ici la fin de 2019. Le consortium a déclaré que cette spécification établit une connexion sécurisée entre les appareils mobiles et les véhicules utilisant NFC. , même lorsque la batterie d’un appareil compatible est faible.

Ensuite, le consortium développe une spécification Digital Key 3.0 basée sur Bluetooth LE et Ultra Wideband pour permettre un accès sans clé passif et géolocalisé. Cela vous permettrait de laisser votre iPhone dans votre poche ou votre sac à dos lors de l’accès ou du démarrage de votre véhicule. Les modèles d’iPhone 11 sont équipés d’une puce U1 conçue par Apple avec une prise en charge ultra large bande, de sorte qu’Apple pourrait choisir d’offrir cette fonctionnalité.

On ne sait pas quand Apple prévoit de mettre CarKey à la disposition du public. La fonctionnalité n’est pas activée dans iOS 13.4, publiée plus tôt cette semaine. CarKey pourrait être introduit dans une future mise à jour d’iOS 13 ou conservé jusqu’à iOS 14, qui devrait être prévisualisé en juin.

