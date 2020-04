Les captures d’écran révèlent que l’application iOS Facebook a caché le mode sombre

Facebook semble travailler sur un mode sombre pour son application iOS phare. WABetaInfo a réussi à activer le paramètre caché, qui est toujours en cours de développement et n’est pas encore disponible pour les utilisateurs publics ou bêta.



. a emboîté le pas, et leurs captures d’écran suggèrent que Facebook vise un thème plus proche de l’échelle de gris que les vrais noirs utilisés en mode sombre d’Apple pour iOS 13. Facebook propose un thème similaire dans son application Android.

On ne sait pas pourquoi Facebook préfère un thème en niveaux de gris, car cela annule les avantages potentiels d’économie d’énergie de son mode sombre pour les iPhones OLED (les pixels sur un panneau OLED sont alimentés individuellement et les vrais pixels noirs restent inactifs).

Pourtant, le nouveau look alternatif devrait être plus agréable pour les yeux lorsqu’il est vu dans des environnements sombres. WABetaInfo indique que la fonctionnalité peut être activée et désactivée manuellement ou réglée pour s’ajuster en fonction des paramètres système de l’appareil.

Certains éléments de l’interface utilisateur doivent encore être travaillés pour rendre l’interface cohérente en mode sombre, et on ne sait pas quand Facebook a l’intention de lancer la fonctionnalité, ce qui pourrait changer entre-temps. Facebook Messenger a obtenu son propre mode sombre en avril 2019. Le mois dernier, Facebook a commencé à déployer un mode sombre facultatif pour les utilisateurs accédant au réseau social à partir d’un navigateur Web.

