Les cartes Apple remaniées s'étendent au sud-est et au centre des États-Unis, complétant le déploiement

En décembre, Apple a commencé à tester une extension de son application Apple Maps plus détaillée dans le centre et le sud-est des États-Unis, ainsi que l'Alaska, et ce contenu Maps mis à jour est désormais déployé pour tous les clients.

L'application Maps remaniée propose des détails géographiques plus étendus, avec des bâtiments, des routes, des parcs, des terrains de sport, des parkings, du feuillage, des piscines, des sentiers pédestres et des plans d'eau mis à jour.

Pour obtenir ses données cartographiques, Apple utilise ses propres véhicules équipés de capteurs LIDAR et de caméras. Apple utilise cette méthode pour collecter des informations cartographiques depuis des années.

Apple a commencé à déployer son application de cartographie mise à jour pour les clients à partir d'iOS 12, et lors de la conférence mondiale des développeurs 2019, Apple a déclaré que tous les clients aux États-Unis recevraient l'application Maps améliorée d'ici la fin de l'année.

Apple a tenu sa promesse avec le déploiement du nouveau terrain de cartographie sur de vastes étendues des États-Unis, et les cartes mises à jour sont désormais disponibles dans la plupart du pays. Il pourrait encore falloir un certain temps à tous les utilisateurs des régions du centre et du sud-est des États-Unis pour voir le nouveau contenu.

Apple prévoit d'introduire la nouvelle application Maps dans d'autres pays en 2020.

(Merci, @tricil et @NateThompson!)

