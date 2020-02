Les “cartes de profil” vous permettront de personnaliser ce que la recherche Google montre à votre sujet

Google travaille apparemment sur une fonctionnalité de type carte de visite virtuelle pour son moteur de recherche. Les nouvelles «cartes de profil» apparaissent sous la forme d’une petite carte en haut de la page de résultats lorsque quelqu’un vous recherche par nom. Ils fonctionnent de manière similaire aux cartes que Google lancera à droite de la page lorsque vous recherchez une personne / organisation célèbre.

Bien que Google n’ait pas encore annoncé la fonctionnalité, elle a été découverte par Android Police sur les pages d’assistance du site Web de Google. Sans surprise, ceux-ci ont maintenant été supprimés.

Lorsque Google les déploiera enfin officiellement, il vous permettra de personnaliser votre carte de profil afin que vous puissiez choisir quelles sont les premières informations que quelqu’un voit à votre sujet. Bien sûr, cela ne signifie pas que les résultats de recherche réguliers vous concernant disparaîtront – les gens peuvent toujours trouver votre anniversaire, par exemple, en trouvant votre profil Facebook via Google – mais cela vous permet d’avoir un certain contrôle.

Même si vous choisissez de le masquer, il semble que vous devrez toujours fournir un tas d’informations, telles que votre nom, votre emplacement, votre résumé et votre profession afin que le moteur de recherche puisse faire la distinction entre différentes personnes portant le même nom.

Selon les pages d’assistance désormais supprimées, vous devrez rechercher votre nom (ou “ajouter moi à google” ou “modifier mes résultats de recherche”) sur Google via un appareil mobile afin d’accéder à l’option de création et de modification votre carte de profil. Vous devrez également être sur un compte personnel, de sorte que les comptes G Suite ne fonctionneront pas, ce qui est un choix étrange car la fonctionnalité est parfaite pour les professionnels souhaitant faire de la publicité pour leurs services et les personnes du troupeau les recherchant sur leur site Web professionnel ou LinkedIn.

La société teste apparemment déjà la fonctionnalité en Inde. Grâce aux conseils d’un utilisateur indien aux développeurs XDA, nous savons maintenant à quoi ressembleront les cartes. On ne sait pas quand les cartes de profil seront disponibles ailleurs, mais comme Google a déjà fait l’effort de remplir ses forums de support avec des requêtes pertinentes, nous supposerions que ce sera plus tôt que tard.