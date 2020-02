Les chats privés WhatsApp facilement trouvés via Google

Selon un nouveau rapport de Vice, les invitations privées aux groupes WhatsApp pourraient ne pas être aussi privées. Grâce à une recherche Google assez basique, il est relativement facile d’accéder à des groupes de discussion privés.

Normalement, les chats de groupe WhatsApp privés ne sont accessibles que via un code d’invitation qui est distribué par les modérateurs du chat. Ces codes d’invitation, cependant, ne sont que des URL avec des chaînes de texte spécifiques. Il semble que Google indexe au moins certaines de ces invitations, ce qui permet à quasiment toute personne ayant accès à Google de les trouver.

Maintenant, avant de sortir des fourches et de commencer à prendre d’assaut la porte de Google, cela semble être un problème WhatsApp dès le départ (ou, plus spécifiquement, un problème Facebook, car il possède WhatsApp). Google utilise des robots d’indexation pour indexer les URL sur Internet et il est très facile pour les sites Web et les applications de placer une ligne de code sur les pages qui indique à ces robots d’indexation Google de ne pas y indexer les informations. La raison probable de ce problème est que WhatsApp n’a pas réussi à le faire.

Vice a contacté Google et Facebook à ce sujet, mais n’a pas reçu de réponse.

Si vous souhaitez parcourir la recherche Google pour savoir si votre groupe WhatsApp privé est indexé, commencez simplement par une chaîne «chat.whatsapp.com», puis entrez des informations spécifiques à votre chat. Vice l’a fait et a pu trouver plusieurs groupes de discussion liés au partage de porno ainsi qu’un chat qui se décrit comme étant destiné aux ONG accréditées par les Nations Unies. Ces groupes de discussion ont répertorié les noms des membres ainsi que leurs coordonnées, dans certains cas, les numéros de téléphone.

Cette histoire fera sans aucun doute le tour d’aujourd’hui et WhatsApp et Facebook devront bientôt répondre. Il va y avoir beaucoup d’utilisateurs en colère.

