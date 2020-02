Les Chromebooks bénéficieront désormais de huit ans de mises à jour (mise à jour: deux éligibles)

Le plus gros problème à long terme avec les Chromebooks est leur durée de vie fixe – contrairement aux PC, où les mises à jour du système d’exploitation ne sont pas liées à des appareils spécifiques, la plupart des Chromebooks ne bénéficient que de 5-6 ans de mises à jour. Il semblait que Google essayait enfin de changer cela l’année dernière, lorsque la société a accordé à la plupart des Chromebooks une autre année de support logiciel, et Google indique maintenant qu’au moins certains Chromebooks sortis cette année recevront huit ans de mises à jour.

“Les appareils lancés en 2020 et au-delà recevront des mises à jour automatiques encore plus longtemps”, a écrit Google dans un article de blog. “La nouvelle tablette Chromebook Lenovo 10e et le Chromebook 712 d’Acer recevront tous deux des mises à jour automatiques jusqu’en juin 2028.” On ne sait pas clairement si le Chromebook Samsung Galaxy et le Chromebook Flip C436 d’Asus auront les huit années complètes, bien qu’ils semblent utiliser des plates-formes matérielles entièrement nouvelles, donc je suppose qu’ils sont inclus.

Bien qu’il soit ennuyeux de voir que les Chromebooks ont toujours une date d’expiration (grâce à Google qui n’a jamais mis à jour le noyau Linux pour chaque appareil), huit ans se rapprochent de la durée de vie maximale utilisable de n’importe quel ordinateur portable – à moins que nous ne parlions de ThinkPads, de toute façon. Ces choses ne meurent tout simplement pas.

Ce post a précédemment déclaré que tous les Chromebooks lancés en 2020 et au-delà recevraient huit ans de mises à jour, mais le blog de Google ne dit pas explicitement “tous”:

Et maintenant, les appareils lancés en 2020 et au-delà recevront des mises à jour automatiques encore plus longtemps. Les nouvelles tablettes Lenovo 10e Chromebook et Acer Chromebook 712 recevront toutes deux des mises à jour automatiques jusqu’en juin 2028. Donc, si vous envisagez de rafraîchir votre parc ou d’investir dans de nouveaux appareils, c’est le bon moment.

Ce passage et les autres langues utilisées par Google impliquent que la majorité des nouveaux Chromebooks sortis en 2020 et au-delà recevront 8 ans d’assistance. Il reste possible que de nouveaux appareils basés sur des plates-formes matérielles plus anciennes – que les OEM transforment en Chromebooks terminés – ne bénéficient pas de la même durée de vie, et on ne nous promet pas que toutes les futures plates-formes seront également dans ce club de 8 ans. Nous avons contacté Google dans l’espoir de clarifier la situation et mettrons à jour ce message si nous apprenons quelque chose de nouveau.

Google a précisé avec nous exactement comment cela allait se passer, et c’est tout ce que nous soupçonnions. L’horloge commence à compter lorsque le premier modèle basé sur une nouvelle plate-forme d’appareil Chrome est sorti, et s’arrête en juin, huit ans plus tard. Ainsi, en fonction de la date de sortie du premier appareil au cours de l’année, la fenêtre de support pourrait finalement s’étendre de sept ans et demi à huit ans et demi.

Si la recherche de la plate-forme sur laquelle un nouvel appareil est basé et que tout cela fait penser aux efforts que vous préférez ne pas dépenser, nous ne vous en voulons pas, et Google semble ressentir la même chose – la société suggère aux utilisateurs de toujours vérifier son Auto Mettre à jour la page de support d’expiration, qui vous dira exactement combien de temps durera un Chromebook sous le soleil.

Une mise à jour de la page de support de l’expiration de la mise à jour automatique de Google a révélé les deux premiers Chromebooks qui recevront des mises à jour pendant huit ans. Le Chromebook Samsung Galaxy et le Chromebook Flip C436 d’Asus, tous deux annoncés au CES 2020, recevront les mises à jour de Chrome OS jusqu’en juin 2028.